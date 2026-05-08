България

Кой е Пламен Абровски - министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

8 май 2026, 13:30
Кой е Пламен Абровски - министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“
Източник: Прогресивна България

Пламен Николаев Абровски е новият министър на земеделието и храните, съобщиха от политическата формация. 

Пламен Абровски е специалист с утвърден опит в управлението на аграрни политики на национално и европейско ниво, с фокус върху стратегическото развитие на земеделския сектор и механизмите за подпомагане на производителите.

В периода 2021 – 2022 г. той е народен представител и председател на Комисията по земеделие, храни и гори в 46-ото и 47-ото Народно събрание. В рамките на парламентарната си дейност участва в законодателни инициативи, свързани с аграрната политика и управлението на земеделските ресурси.

Преди това Абровски е съветник на министъра на земеделието по въпросите на европейското финансиране и международното сътрудничество. Заема и поста председател на Управителния съвет на Североизточното държавно горско предприятие (СИДП).

Международният му опит включва петгодишен дипломатически мандат в Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел (2010 – 2015 г.). Там той участва като основен преговарящ от българска страна по законодателния пакет за Общата селскостопанска политика за периода 2014–2020 г.

Професионалният му път включва още позиции като главен секретар на Националния съюз на земеделските кооперации, както и юридическа практика в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Пламен Абровски е магистър по „Право“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Притежава експертиза в административното и търговското право, както и в прилагането на държавните помощи в земеделието. Специализирал е в защитата на бенефициенти по европейски програми и в изготвянето на стратегически анализи за аграрния сектор.

Владее английски език и ползва руски. Той е семеен, с две деца.

Пламен Абровски Кандидат за министър Земеделие Храни Аграрна политика Обща селскостопанска политика Европейско земеделско право Народен представител Европейски съюз Държавни помощи
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Радев" положи клетва

Ожесточени сблъсъци и растяща несигурност – отслабва ли руското влияние в Мали

Ожесточени сблъсъци и растяща несигурност – отслабва ли руското влияние в Мали

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Здравен експерт от СЗО&nbsp;е новият министър на&nbsp;здравеопазването</p>

Катя Ивкова поема здравеопазването

България Преди 16 минути

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

Парламентът създаде Временна комисия по правни въпроси

Парламентът създаде Временна комисия по правни въпроси

България Преди 18 минути

Тя е оглавена от Янка Тянкова от „Прогресивна България“

Приятелски огън на полуфинала в The Floor тази неделя

Приятелски огън на полуфинала в The Floor тази неделя

Любопитно Преди 59 минути

Кои играчи ще отпаднат на крачка от заветната победа, гледайте от 20:00 ч. по NOVA

<p>Хиляди севернокорейци са воювали за Русия</p>

Хиляди севернокорейци са воювали за Русия: Мемориал в Пхенян загатва за броя на загиналите

Свят Преди 1 час

Данните хвърлят нова светлина върху мащаба на участието на Северна Корея във войната

Банков обир в Германия, взети са заложници

Банков обир в Германия, взети са заложници

Свят Преди 1 час

В официално изявление властите съобщиха, че мащабна полицейска операция е в ход

<p>Трети британски гражданин е с хантавирус</p>

Идентифициран е трети предполагаем британски гражданин с хантавирус

Свят Преди 1 час

Трима души - нидерландска двойка и германски гражданин, починаха на борда на „Хондиус“

Mаскиран мъж нападна бившия принц Андрю, докато разхожда кучетата си

Mаскиран мъж нападна бившия принц Андрю, докато разхожда кучетата си

Свят Преди 1 час

Опозореният Андрю Маунтбатън-Уиндзор отново попадна под светлините на прожекторите – този път като жертва на заплахи, докато текат разследванията за миналото му и връзките му с Джефри Епстийн

Прокуратурата обжалва паричната гаранция на Станимир Хасърджиев и другите, обвинени в блудство

Прокуратурата обжалва паричната гаранция на Станимир Хасърджиев и другите, обвинени в блудство

България Преди 1 час

Задържаха шофьор на тир с над 2,8 промила алкохол в кръвта

Задържаха шофьор на тир с над 2,8 промила алкохол в кръвта

България Преди 1 час

Органите на реда го спрели, тъй като криволичел по пътя

<p>Мъск ще отнеме достъпа на Anthropic, ако правят лош AI</p>

Мъск за сделката с Anthropic: Ще им отнемем достъпа, ако правят лош AI

Технологии Преди 1 час

Шефът на SpaceX обяви, че е прекарал време със служителите на AI компанията, за да се убеди, че тя създава безопасни услуги и запазва правото си да прекрати достъпа ѝ до суперкомпютъра Colossus, ако се отклони от целите си

<p>Фон дер Лайен с първо обръщение към Румен Радев</p>

Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за поста министър-председател на България

България Преди 1 час

"Заедно продължаваме напред - за България и за Европа", каза председателят на Европейската комисия

<p>Какви са водещите очаквания към новата власт</p>

"Мяра": Бюджетът и цените са водещите очаквания към новата власт

България Преди 1 час

Почти наравно с тях се нареждат очакванията за съдебна реформа и свързаните институционални промени

Този лекар си мислеше, че отива на почивка, но се озова в битка със смъртоносния хантавирус

Този лекар си мислеше, че отива на почивка, но се озова в битка със смъртоносния хантавирус

Свят Преди 1 час

Д-р Стивън Корнфелд се качва на експедиционния кораб MV Hondius в Аржентина миналия месец, очаквайки приключението на живота си сред ледовете на Антарктика

Вземете новите HONOR 600 Pro и HONOR 600 от A1 – в комплект с безжични слушалки и на специална цена

Вземете новите HONOR 600 Pro и HONOR 600 от A1 – в комплект с безжични слушалки и на специална цена

Любопитно Преди 1 час

Тайните на малката държава, която живее на високи обороти

Тайните на малката държава, която живее на високи обороти

Любопитно Преди 1 час

Приел - предал: Министрите от кабинета "Радев" поемат властта

Приел - предал: Министрите от кабинета "Радев" поемат властта

България Преди 2 часа

Служебното правителство на Андрей Гюров предаде властта на новоизбраното редовно правителство на премиера Румен Радев

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Met Gala 2026: Най - големите модни гафове. „Щом го имаш – покажи го“

Edna.bg

Неуместна шега: Дани Петканов подведе феновете си - бедства в линейка, след като потроши коляното си

Edna.bg

Питас гони рекорд сред чужденците в ЦСКА

Gong.bg

Ето с какво наша националка ще остане в историята на женския футбол в България

Gong.bg

Смяна на властта в Министерския съвет: Андрей Гюров предаде щафетата на Румен Радев с доклад

Nova.bg

България има ново редовно правителство

Nova.bg