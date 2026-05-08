Катя Ивкова поема здравеопазването

Катя Георгиева Ивкова е новият министър на здравеопазването, съобщиха от политическата формация. Тя е дългогодишен експерт в сферата на международното здравно сътрудничество и стратегическото управление на здравните политики.

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи.

В момента тя заема длъжността директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството на здравеопазването. В тази роля координира ангажиментите на България към Европейския съюз и ключови международни организации, сред които Организацията на обединените нации (ООН), Световната здравна организация (СЗО), УНИЦЕФ, НАТО и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

От 2024 г. Ивкова е заместник-представител на България в Изпълнителния съвет на Световната здравна организация (СЗО) за мандата 2024–2027 г.

През 2023 г. тя заема поста заместник-министър на здравеопазването, като отговаря за международното сътрудничество, европейските проекти, електронното здравеопазване и правата на пациентите.

В рамките на международната си дейност Ивкова е ръководила българската делегация на 76-ата Световна здравна асамблея в Женева, както и е представлявала страната в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Професионалният ѝ път е изцяло свързан с Министерството на здравеопазването, където преминава през всички нива на експертно развитие – от работа по донорски програми и оперативни проекти до ръководни длъжности като началник на отдел и директор. Има опит в управлението на европейски проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и участие в преговори по въпроси на глобалното здраве.

Катя Ивкова е магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от Медицински университет – София, завършила с пълно отличие, както и магистър по „Международни отношения“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Специализирала е в областта на здравната дипломация, стратегическото планиране и електронното управление в международни програми в Австрия, Гърция и България.

Владее отлично английски и руски език. Тя е омъжена.