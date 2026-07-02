Паднали дървета блокираха пътя Велико Търново–Русе

Р епубликанският път Велико Търново – Русе временно е затворен за движение, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Затвориха Прохода на Републиката
Това се е случило заради паднали дървета в участъка между селата Куцина и Поликраище в общините Полски Тръмбеш и Велико Търново.
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До премахването на падналите дървета от пътното платно товарните автомобили временно изчакват на място, а обходният маршрут за леките моторни превозни средства беше през селата Никюп – Градина – Полски Сеновец.