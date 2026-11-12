България

Откърти се мазилка на метростанция „Красно село“

Полицаи са обезопасили мястото. Няма пострадали и движението на метрото не е засегнато. Копирай

12 ноември 2026, 12:21
Откърти се мазилка на метростанция „Красно село“
Източник: NOVA

Ч аст от мазилката на тавана на метростанция "Красно село" се е откъртила днес преди обед. Това предаде БНР.

От МВР уточниха, че районът е обезопасен от полицаи и няма пострадали хора.

Метрото се движи по разписание.

Технически проблем забави движението на метрото в София

Метростанция „Бул. Цар Борис III / Красно село” е станция от линия М3, открита на 26 август 2020 г. като част от участъка „Хаджи Димитър” – „Красно село”.

Станцията е разположена на кръстовището на бул. “Цар Борис III” и ул. “Житница” в ж.к. “Красно село”. Дълбока е 22 метра. По-дълбоки от нея по Линия 3 са само станциите „Орлов мост” и „НДК 2”. Входовете са от четирите ъгъла на кръстовището – два от южната страна на тротоара към бул. “Г. Делчев” и два от северната - откъм ул. “Житница” на тротоара на бул. “Цар Борис III”. 

Източник: БНР    
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