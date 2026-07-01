Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Стара Загора

Т ялото на обявената за издирване 84-годишна жена от Гълъбово е намерено в землището на Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

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Жената, с постоянен адрес в град Гълъбово, беше в неизвестност от 16 юни, а сигнал в полицията беше подаден два дни по-късно.

При извършения първоначален оглед не са установени данни за упражнено насилие. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.