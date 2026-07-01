България

Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Стара Загора

Жената, с постоянен адрес в град Гълъбово, беше в неизвестност от 16 юни, а сигнал в полицията беше подаден два дни по-късно

1 юли 2026, 11:54
Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Стара Загора
Източник: БГНЕС

Т ялото на обявената за издирване 84-годишна жена от Гълъбово е намерено в землището на Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

Жената, с постоянен адрес в град Гълъбово, беше в неизвестност от 16 юни, а сигнал в полицията беше подаден два дни по-късно.

При извършения първоначален оглед не са установени данни за упражнено насилие. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Източник: БТА    
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