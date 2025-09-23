България

Отхвърлиха искането за задържане под стража на наркодилъра от Ботевград - Поро

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

23 септември 2025, 12:18
Източник: iStock photos/Getty images

С офийският апелативен съд отхвърли искането на Окръжна прокуратура – София за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Ангел И., известен като Поро, предава NOVA.

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

Той е обвинен в държане и разпространение на наркотици в Ботевград и с. Трудовец.

Съдът мотивира решението си с това, че по друго производство Районният съд в Ботевград вече е определил мярка за неотклонение на обвиняемия, която е в сила и не е отменена.

Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

42-годишният Ангел И. беше задържан, след като жители на Ботевград го посочиха за дилър на наркотици. В града избухна недоволство, а имуществото на задържания беше нападнато и изпочупено от близки на мъж, починал вследствие на употреба на дрога.

Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж

Източник: NOVA    
