Отхвръкнал от пътя камък счупи главата на шофьор на камион

М едицински хеликоптер транспортира от Видин до София чужд гражданин с тежка травма на главата.

Пациентът е със счупен череп, като е засегната очната ябълка. Насочен е към столична болница за хирургично лечение, съобщи координаторът на въздушните линейки за област Видин д-р Вилхелм Елисеев.

Инцидентът е станал при управление на товарен автомобил. Камък, отхвръкнал от пътя, е ударил предното стъкло на камиона и е попаднал в главата на шофьора. Той е приет в спешното отделение на видинската болница, допълни д-р Елисеев.

Това е втори случай на използване на новоизградената хеликоптерна площадка в двора на видинската болница. На 3 август към София беше транспортиран 53-годишен мъж с травма на главата.