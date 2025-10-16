От затвора Брендо платил 50 хил. леи на Румъния за разноски по делото срещу него за трафик на кокаин

Е велин Банев-Брендо е платил 50 хиляди леи на Апелативния съд в Букурещ, докато е в затвора у нас. Това става ясно от определение на съдия Даниела Борисова, която е разглеждала искането на колегите си от Букурещ, пише "24 часа" .

Брендо влезе доброволно в килията през юли 2024 г., когато изненадващо се появи пред софийския затвор след 6 г. издирване по света. Той има три присъди. Първата е от 10 г. и 6 месеца в Румъния заради наркотрафик, след това 20 г. в Италия, а накрая го осъдиха и за пране на пари в България. Той обаче избяга. След като се прибра, българският съд му определи едно наказание по трите дела - 10 г. и 6 месеца, от които вече е излежал 3 г.

По делото в Румъния Брендо е осъден за трафик на 51 кг кокаин. Освен на 10 г. затвор е осъден да плати и 50 700 леи (20 хил. лв.) съдебни разноски. То е разглеждано в негово отсъствие, защото по това време го издирваха с Интерпол. Осъден е задочно и вече търпи наказанието си у нас. Разноските в Румъния обаче не е платил. Затова на 15 септември съдия от наказателното отделение в Букурещ изпраща документите по Закона за признаване на санкциите. Съдия Борисова насрочва делото за 20 октомври. Научил за него, вече примерният гражданин Брендо решава да плати доброволно и го прави. Парите постъпват по сметката на съда в Букурещ на 26 септември. Три дни по-късно магистратите от Румъния пращат писмо до България, че оттеглят иска си, защото дългът е погасен. Във вторник делото е прекратено.

Осъдиха окончателно Брендо на 6 години, никой не го търси

Румънското дело срещу Брендо е третото поред срещу него, но приключи първо. През април 2012 г. прокуратурата в Букурещ конфискува 51 кг кокаин с чистота 93%. Месец по-късно Брендо ще бъде арестуван у нас по искане на Италия заради мегаразследването “Кокаинови крале”. Оказва се, че е замесен и в румънския случай.

Дрогата е открита в пикап, паркиран близо до един от площадите в Букурещ. 5-те пакета са били в пътническа чанта и увити с алуминиево фолио.

20 години затвор за Евелин Банев-Брендо

“Напарфюмирани” са с миризма на ментол, за да не могат да ги надушат кучетата на полицията и митниците. По това време цената на едро на 1 кг кокаин е 60 хил. евро, а на дребно - 100 евро на грам. Според разследващите в Румъния дрогата идва от Южна Америка и е внесена през пристанището в Констанца през октомври 2011 г. Сделката е станала в луксозен хотел в Букурещ.

Купувачи са офицери под прикритие на румънските служби, а продавач е лейтенантът на Брендо Радослав Атанасов-Радено от Благоевград. Двамата са наблюдавани и подслушвани, за да се докаже, че точно те ще вкарат дрогата в Румъния. Лично Брендо казва на един от купувачите: “В Румъния мога”. Записани са и много реплики от разговорите му за пратката. Поддържали връзка по приложение на модерна тогава марка мобилни телефони.

Така кокаинът влиза в Румъния, а Радослав Атанасов го товари в пикапа. Оставя го на уговореното място и веднага напуска Румъния със самолет. После праща локацията на “купувачите”. Атанасов е арестуван в операция “Кокаинови крале” и е екстрадиран в Румъния. За разлика от него Брендо е пуснат, но в България, защото срещу него имаше дело тук. Радослав Атанасов признава за трафика пред разследващите в Румъния. Осъден е на 4 г. и 6 месеца затвор. Брендо е поискан от България, но съдът тук отказва да го екстрадира. Банев праща писмо, с което отрича обвиненията и заявява, че в записаните разговори става дума за часовници, а не за кокаин. Затова процесът срещу него минава задочно и е осъден на 10 г. и 6 месеца затвор.