България

Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите

Поляците са се признали за виновни за извършените от тях престъпни деяния

17 октомври 2025, 15:08
Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите
Източник: Георги Димитров/Vesti

О кръжна прокуратура – Благоевград приключи дело за незаконно държане на археологически обекти. Обвиняемите по делото са граждани на Полша.

В хода на проведеното разследване е установено, че на 21.05.2025 г., на югозападния склон на Кожух планина, в местността Рупите, община Петрич, двамата търсели археологически обекти, като ползвали технически средства.

Хванаха трима българи, опитали да изнесат археологически находки от Румъния

В паркиран наблизо лек автомобил те държали противозаконно метален детектор, представляващ специално техническо средство, по смисъла на Закона за културното наследство, предназначен за извършване на теренни археологически проучвания. Оръдието не било регистрирано съгласно установения ред.

Двамата обвиняеми държали и археологически обекти, представляващи движими културни ценности, които не са били идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Сред тях имало монети от късноримско, римско и елинистическо монетосечение.

Поляците са се признали за виновни за извършените от тях престъпни деяния.

Четирима са задържани за незаконна иманярска дейност

С определение на съда на единия е наложено наказание от 9 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 3000 лева. Неговият съучастник е с наказание 6 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок

Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда.

Източник: Prb.bg    
археологически обекти поляци металотърсач Благоевград
