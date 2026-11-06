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1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

Средната годишна заплата у нас е най-ниската в Съюза при 41 500 евро средно за ЕС, показват най-новите данни на Евростат

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

6 ноември 2026, 16:39
1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата
Източник: istock

България остава държавата с най-ниската средна годишна заплата в Европейския съюз. През 2025 г. тя възлиза на 16 200 евро, докато средната стойност за ЕС е 41 500 евро. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на 6 ноември.

Разпределена на месец, средната заплата в България е около 1 350 евро. Средно за ЕС тя е около 3 460 евро месечно, а в Люксембург – около 7 130 евро. Евростат публикува показателя на годишна база.

По минимална заплата страната също е на последно място в ЕС. Към юли 2026 г. минималната брутна месечна заплата у нас е 620 евро при 2 771 евро в Люксембург, където тя е най-висока, сочат данни на Евростат.

Средната заплата в България достигна 1444 евро

Люксембург, Дания и Ирландия начело

Разликата с най-високоплатените държави в Съюза остава значителна. Начело на класацията е Люксембург, където средната годишна заплата достига 85 600 евро. Следват Дания със 73 500 евро и Ирландия с 64 400 евро.

В другия край на класацията, непосредствено пред България, се нареждат Гърция с 18 800 евро и Унгария с 20 100 евро.

Ръст от 4,3% за ЕС

По данни на Евростат средната годишна заплата в Европейския съюз е нараснала с 4,3% през 2025 г. спрямо предходната година, когато е била 39 800 евро.

Въпреки общото увеличение на възнагражденията в Съюза различията между отделните държави членки остават съществени.

България е с най-ниската минимална заплата в ЕС, но покупателната способност расте

Как се изчислява показателят

Използваният показател измерва средната годишна заплата, приравнена към заетост на пълно работно време. Възнагражденията на работещите на непълно работно време се преизчисляват като еквивалент на пълна заетост. Целта е данните за отделните държави да бъдат съпоставими.

Статистиката се основава на комбинация от данни от националните сметки и Изследването на работната сила.

Евростат уточнява, че стойностите не са коригирани спрямо инфлацията. Те отразяват номиналните възнаграждения, а не разликите в покупателната способност между държавите.

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Анализ: изоставането се стопява като дял, но расте в евро

България е на последно място в ЕС по този показател през всяка от последните четири години, за които Евростат е публикувал данни. За този период средната заплата у нас се е повишила от 33,2% до 39,0% от средната за Съюза. Разликата в евро обаче продължава да расте и през 2025 г. достига 25 300 евро.

През 2022 г. средната годишна заплата у нас е 11 808 евро при 35 600 евро за ЕС, или 33,2% от средната за Съюза. През 2023 г. съотношението е 13 500 към 37 800 евро (35,7%), а през 2024 г. – 15 400 към 39 800 евро (38,7%). През 2025 г. българската заплата достига 39,0% от средната за ЕС.

Разликата в евро обаче нараства – от 23 800 евро през 2022 г. до 24 300 евро през 2023 г., 24 400 евро през 2024 г. и 25 300 евро през 2025 г.

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Растежът у нас се забавя

През 2024 г. средната годишна заплата в България нарасна с 13,9%. Това беше третият най-висок ръст в ЕС след Румъния (16,7%) и Полша (16,6%).

През 2025 г. увеличението е от 15 400 до 16 200 евро, или около 5,2%. Ръстът остава над средния за ЕС от 4,3%, но е значително по-нисък от година по-рано. Процентът е изчислен по закръглените стойности от публикациите на Евростат.

Гърция и Унгария – най-близо до България в класацията

Разликата с Гърция остава непроменена: 2 600 евро както през 2024 г. (18 000 евро), така и през 2025 г. (18 800 евро). Унгария увеличава преднината си пред България от 3 100 евро на 3 900 евро, след като средната заплата там се повишава от 18 500 до 20 100 евро.

Спрямо върха на класацията

През 2023 г. средната заплата в Люксембург (81 100 евро) беше 6 пъти по-висока от тази в България. През 2025 г. съотношението е около 5,3 пъти при 85 600 евро в Люксембург.

Всички стойности са номинални и не отчитат разликите в цените и покупателната способност между държавите.

Автор: Маргарита Костадинова
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