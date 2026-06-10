Огромно задръстване се образува на АМ "Хемус"

Ш офьори сигнализират за огромно задръстване на автомагистрала "Хемус". Причината за сериозното забавяне на трафика е планов ремонт на виадукта при 34-тия километър, предава "Фокус".

Реорганизират движението по АМ "Тракия" от утре

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че на 10 и 11 юни, от 09:00 до 18:00 часа, движението в платното към столицата ще бъде ограничено. В този период трафикът в участъка между 30-ия и 35-ия километър се пренасочва двупосочно в платното за Варна.

От Пътната агенция апелират водачите да шофират с повишено внимание, да спазват въведените ограничения на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на всички пътуващи.