България

Огромно задръстване се образува на АМ "Хемус"

Причината за сериозното забавяне на трафика е планов ремонт

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 16:20
Огромно задръстване се образува на АМ "Хемус"
Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

Ш офьори сигнализират за огромно задръстване на автомагистрала "Хемус". Причината за сериозното забавяне на трафика е планов ремонт на виадукта при 34-тия километър, предава "Фокус".

Реорганизират движението по АМ "Тракия" от утре

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че на 10 и 11 юни, от 09:00 до 18:00 часа, движението в платното към столицата ще бъде ограничено. В този период трафикът в участъка между 30-ия и 35-ия километър се пренасочва двупосочно в платното за Варна.

От Пътната агенция апелират водачите да шофират с повишено внимание, да спазват въведените ограничения на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на всички пътуващи.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
автомагистрала Хемус задръстване
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