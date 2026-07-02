България

НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Кандидатурата му беше одобрена със 147 гласа "за", 58 гласа "против", без "въздържал се"

Обновена преди 47 минути / 2 юли 2026, 10:59
НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК
Източник: БТА

П арламентът избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с мандат до 30 ноември 2028 г. Той беше предложен за поста от "Прогресивна България" на 16 юни т.г. Кандидатурата му беше одобрена със 147 гласа "за", 58 гласа "против", без "въздържал се".

Подкрепиха го от "Прогресивна България" и ГЕРБ-СДС, против бяха от ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

Депутатите прекратиха и предсрочно мандата на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски със 193 гласа „за“, 3 „против“ и 2 „въздържал се“.

Парламентът прекрати предсрочно и мандата на подуправителя на Здравната каса проф. Момчил Мавров единодушно с 202 гласа „за“.

"Прогресивна България" номинира Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка на 10 юни тази година. По-късно на същия ден подуправителят проф. Момчил Мавров също подаде оставка.

Мандатът на досегашното ръководство на НЗОК беше прекратен без дебат. Преди това, след повече от час обсъждане, парламентът избра Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса.  

В края на вчерашното пленарно заседание беше представена кандидатурата на д-р Меджидиев, но тогава времето не стигна да бъде гласувана.

Здравната комисия изслушва д-р Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК

На 9 юни проекти на решения за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров внесоха от парламентарната група на "Прогресивна България" в Народното събрание. Впоследствие от "Демократична България" (ДБ) поискаха оставката на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който според тях "е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване". Парламентарната група на ДПС също поиска освобождаване на цялото ръководство на НЗОК. 

В програмата е предвидено и изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно информация, налична в структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР), във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници.

Източник: БТА, Петра Куртева    
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