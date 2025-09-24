България

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Основната му цел е да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива

24 септември 2025, 06:53
Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

Километрично задръстване на АМ

МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

В сряда ще се проведе първото заседание на новосформирания Национален борд по водите. Това беше обявено през уикенда в писмения отговор, който премиерът Росен Желязков изпрати до лидера на "ДПС- Ново начало", след отправеното официално питане по повод водната криза.

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Бордът беше създаден с решение на Министерския съвет с основната цел да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива.

Негов председател е вицепремиерът Атанас Зафиров, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията.

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

В състава му влизат и представители от Националното сдружение на общините в Република България, от Българската банка за развитие и от "Български ВиК холдинг" ЕАД.

По последни данни у нас с нарушено водоподаване за 89 общини или малко над 260 000 души, предава NOVA. Режим на водата има в областите Плевен и Ловеч.

Източник: NOVA    
