България

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Повечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват, докато цените на повечето зеленчуци се понижават на борсите у нас

9 ноември 2025, 16:27
Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха
Източник: iStock

П овечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват, докато цените на повечето зеленчуци се понижават на борсите у нас през седмицата, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва тази седмица с 0,26 процента до 2,327 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,321 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

Цените на основни хранителни стоки отново тръгнаха нагоре

Цената на кашкавал "Витоша" се вдига с 0,43 на сто до 18,07 лева за килограм, докато кравето сирене поевтинава с 1,20 на сто до 12 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 2,17 на сто нагоре и се продава по 1,41 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко се търгува с 1,38 на сто повече до 2,35 лева за литър. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,37 на сто до 7,09 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 4,71 на сто до 0,40 лева за брой на едро. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 0,76 на сто и то се предлага по 3,18 лева за брой.

Оризът е с 1,20 на сто нагоре до 3,37 лева за килограм. С 1,55 на сто поскъпва зрелият фасул и се търгува по 4,20 лева за килограм. Цената на лещата спада с 0,34 на сто до 4,10 лева за килограм.

Зеленчуците на едро поевтиняват, олиото поскъпва

Брашното тип 500 е нагоре с 0,68 на сто до 1,49 лева за килограм. Олиото също поскъпва - с 3,64 на сто до 3,30 на лева за литър. Цената на захарта се вдига с 1,10 на сто до 1,83 лева за килограм.

При плодовете най-много поскъпват ябълките, които са с 6,90 на сто нагоре и се предлагат по 2,51 лева за килограм. Цената на гроздето се вдига с 4,10 на сто до 3,30 лева за килограм. Бананите се търгуват по 2,81 лева за килограм или с 0,07 на сто повече. Поевтиняват лимоните - с 0,80 на сто до 3,71 лева за килограм, и портокалите - с 5,87 на сто до 2,77 лева за килограм.  

Цените на повечето стоки почнаха да се вдигат

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, и тази седмица най-много поскъпват тиквичките - с 29,87 на сто до 2,20 лева за килограм. Поскъпват също зелените чушки - с 10,87 на сто до 2,08 лева за килограм, и краставиците, които са нагоре с 6,24 на сто до 3,27 лева за килограм. Останалите зеленчуци поевтиняват, показват данните. Цената на доматите пада с 6,34 на сто и те се търгуват по 2,72 лева за килограм. При червените чушки поевтиняването е с 1,05 на сто до 2,27 лева за килограм. По-евтини са също картофите - с 6,93 на сто до 0,94 лева за килограм, зелето - със 7,66 на сто до 0,94 лева за килограм, морковите - с 2,44 на сто до 1,13 лева за килограм. Цената на зрелия лук кромид също е надолу  - с 3,20 на сто надолу и той се търгува по 1,03 лева за килограм.

Източник: Анелия Цветкова/БТА    
Цени на храните Поскъпване Поевтиняване Зеленчуци Плодове Млечни продукти
Последвайте ни
Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
<p>Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ</p>
Ексклузивно

Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

Преди 8 часа
Изнасилена, предадена, но оцеляла:
Ексклузивно

Изнасилена, предадена, но оцеляла: "Мис Баба" Дони Василева пред Мон Дьо

Преди 6 часа
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
Ексклузивно

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Преди 10 часа
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Ексклузивно

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Преди 7 часа

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Свят Преди 24 минути

Множество дронове бяха забелязани над летища и военни бази в Белгия през последната седмица

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Свят Преди 37 минути

Нанесени са щети и на жилищни сгради и превозни средства

Супертайфун "Фунуон" отне 2 живота, над 1 милион евакуирани във Филипините

Супертайфун "Фунуон" отне 2 живота, над 1 милион евакуирани във Филипините

Свят Преди 1 час

"Фунуон" е 21-вата буря, която връхлита Филипините от началото на годината

<p>Костадин Ангелов не изключва възможността БЕХ да купи &quot;Лукойл&quot;&nbsp;</p>

Костадин Ангелов за "Лукойл": Назначаването на особен управител гарантира стабилност на доставките на горива

България Преди 2 часа

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Свят Преди 2 часа

Досега от водата са извадени едва 10 оцелели и тялото на една жертва

Земетресение разтърси Андаманските острови в Индия

Земетресение разтърси Андаманските острови в Индия

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 10 км

Русия съобщи за нова голяма победа в украинската Запорожка област

Русия съобщи за нова голяма победа в украинската Запорожка област

Свят Преди 3 часа

Междувременно украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж

<p>Лавров е готов да се срещне с&nbsp;Марко Рубио</p>

Лавров е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Свят Преди 3 часа

"С държавния секретар на САЩ разбираме необходимостта от редовна комуникация", заяви руският външен министър

Извадено е трето тяло след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

Извадено е трето тяло след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

Свят Преди 3 часа

Четирима души все още са затрупани, като властите не успяват да открият двама от тях

Спорт, кефир и още 4 начина за повишаване на серотонина без лекарства

Спорт, кефир и още 4 начина за повишаване на серотонина без лекарства

Любопитно Преди 3 часа

Сънят и серотонинът са тясно свързани

Два трамвая и бус катастрофираха пред "Централна гара" в София

Два трамвая и бус катастрофираха пред "Централна гара" в София

България Преди 4 часа

Полеви тест е показал наличие на алкохол в кръвта на шофьора на буса

<p>МВР за изчезването на Стефани: Причините са изключително лични</p>

След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

България Преди 4 часа

Момичето е в добро здравословно състояние

Задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" остават в ареста

Задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" остават в ареста

България Преди 5 часа

Предполага се, че нанесените щети за фирмата и държавата са за милиони

Сачева: Следващата седмица НСТС ще разгледа бюджета

Сачева: Следващата седмица НСТС ще разгледа бюджета

България Преди 5 часа

Рабодателите разбират ситуацията, в която се намираме, и смятам, че ще проявят нужното сътрудничество, посочи тя

Мощно земетресение 6.9 разтърси Япония, предизвика слабо цунами

Мощно земетресение 6.9 разтърси Япония, предизвика слабо цунами

Свят Преди 5 часа

Японските сеизмолози заявиха, че е имало и няколко вторични земетресения с магнитуд между 5,3 и 6,3

Зловещ „череп“ се появява в гигантска вулканична яма в Сахара

Зловещ „череп“ се появява в гигантска вулканична яма в Сахара

Любопитно Преди 5 часа

От Космоса гледката наистина изглежда като призрачно привидение

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

6 закона за "там долу", които всяка жена трябва да спазва

Edna.bg

Тримата мъже, с които е била Кейт Мидълтън, преди да се омъжи за принц Уилям

Edna.bg

НА ЖИВО: Лудогорец срещу Арда – съставите

Gong.bg

Анатоли Нанков скочи на съдийството: Жалко! Омръзна ми да си мълча

Gong.bg

Говорят близки на мъжа, обявен за починал преди години, но открит в Пирин

Nova.bg

Задържаните за източване на дизелово гориво от тръбопровод на „Лукойл” остават в ареста

Nova.bg