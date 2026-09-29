България

Нов кодекс за социалните помощи: Какво се променя и какви мерки обсъжда държавата

Правителството, работодатели, синдикати и граждански организации обсъждат промени в системата за социална подкрепа

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 29 септември 2026, 07:06
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С ъздаване на „Кодекс за социална подкрепа“, който да обедини и подреди действащите правила за социалните помощи и услуги, обсъдиха представители на правителството, работодателите, синдикатите и гражданския сектор.

Целта е системата да стане по-разбираема и достъпна за хората, които имат нужда от подкрепа, като същевременно се въведе по-индивидуален подход при определянето на необходимата помощ.

Дискусията беше открита от финансовия министър Гълъб Донев.

„Социалната подкрепа би следвало да се разглежда като нещо по-широко от предоставянето на определена сума, като в нейната основа трябва да е заложен индивидуалният подход към лицата, имащи нужда от подкрепа“, заяви той.

По думите му кодификацията трябва да създаде предвидима и разбираема система, която едновременно да гарантира защита за хората в уязвимо положение и да насърчава възстановяването на самостоятелността, когато това е възможно.

  • Какво трябва да реши новият кодекс

Според Донев социалната среда се променя и това изисква системата да може да реагира на различни житейски ситуации.

„Променят се доходите, цените, структурата на домакинствата, пазарът на труда, демографската ситуация и рисковете от бедност и социално изключване“, посочи министърът.

Затова според него бъдещият кодекс трябва да бъде достатъчно стабилен, за да гарантира права, но и достатъчно гъвкав, за да позволява реакция спрямо конкретните обстоятелства.

Идеята е човек в уязвимо положение да може по-лесно да получи отговор на няколко основни въпроса: има ли право на подкрепа, какъв вид помощ може да получи, за какъв период, какъв е размерът ѝ и какви са неговите права и задължения.

„Не човекът да познава системата, а системата да разпознае, че той има нужда от подкрепа и каква може да бъде тя“, заяви от своя страна министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Тя обясни, че социалната подкрепа в момента е разпределена между различни закони и нормативни актове. Това може да затруднява хората, които трябва да разберат към коя институция да се обърнат и какви документи да представят.

Ефремова подчерта, че бъдещият кодекс няма да бъде просто формално събиране на действащите закони в един нормативен акт. Предвижда се цялостен преглед на социалното законодателство с цел системата да работи по-ефективно.

  • Не само помощи, а и подкрепа за самостоятелност

Според Донев размерът на социалните плащания е само един от елементите на адекватната социална политика.

„Финансовата помощ е жизненоважна, когато човек няма достатъчно средства за основните си потребности, но в много случаи парите сами по себе си не решават проблема“, посочи той.

По думите му човек може да има нужда от работа, обучение, социална услуга, подкрепа за семейството или достъп до други публични услуги.

Затова според министъра системата трябва да съчетава защита на хората в уязвимо положение с възможности за възстановяване на икономическата им самостоятелност там, където това е възможно.

„Кодификацията ще има смисъл, ако направим системата по-ясна и ефективна за човека в уязвимо положение, по-работеща за институциите и по-адекватна за реалните потребности на обществото“, каза Донев.

  • Няма конкретен срок за кодекса

Наталия Ефремова уточни, че към момента няма конкретен срок за създаването на „Кодекс за социална подкрепа“.

По думите ѝ става въпрос за ново законодателство, което изисква време, консултации и обществено съгласие.

Предстои да бъде обсъдено кои нормативни актове могат да бъдат обединени, какъв да бъде обхватът на бъдещия кодекс и как да бъде променен начинът, по който хората получават социална подкрепа.

  • Обсъждат по-високи детски и майчинство

Паралелно с дискусията за цялостна промяна на системата социалното министерство обсъжда и конкретни мерки за 2027 г.

Предвижда се увеличение на детските надбавки, но точният размер все още не е определен и предстоят бюджетни преговори. Обсъжда се и увеличение на обезщетението за втората година от майчинството. Според Ефремова сумата трябва да бъде близка до чистия доход на човек, който се осигурява върху минималната работна заплата.

Планира се и стимулът за майките, които се върнат на работа през втората година от майчинството, да бъде увеличен до 75%.

Обсъжда се още увеличаване с над 50% на еднократната помощ при раждане на дете. Точните параметри на мерките предстои да бъдат уточнени в рамките на подготовката на бюджета за 2027 г.

Сред обсъжданите идеи са и данъчни облекчения за родители, чиито деца посещават спортни, културни и други извънкласни дейности. За 2027 г. се подготвя и семеен пакет „Училище“, като се обсъжда увеличаване на подкрепата за ученици от различни класове.

  • Коледните добавки и „инфлационният чек“

Ефремова коментира и предстоящото изплащане на коледните добавки и инфлационния чек.

По думите ѝ хората, които отговарят на условията, няма да е необходимо да подават заявления, тъй като институциите разполагат с необходимата информация и обменят данни с Националната агенция за приходите за доходите им.

Министърът уточни, че размерът на пенсията сам по себе си не е единственият критерий. Човек с пенсия около или под линията на бедност може да има и други доходи, поради което се извършва проверка на цялото му имуществено състояние.

Всеки, който смята, че има право на социална помощ, може да подаде заявление в Агенцията за социално подпомагане, посочи Ефремова.

Пенсионерите, които имат право на помощи за отопление, са сред целевата група за коледната добавка. По думите на министъра средствата ще бъдат изплатени през ноември, така че да бъдат получени преди декемврийските празници.

  • Какво предстои

Основният въпрос пред участниците в дискусията е как да бъде изградена система, която едновременно да осигурява финансова защита за хората в нужда и да предлага достъп до услуги, обучение, заетост и други форми на подкрепа.

Към момента „Кодексът за социална подкрепа“ е на етап обсъждане и подготовка. Няма обявен конкретен срок за приемането му, а част от паралелно обсъжданите мерки за 2027 г. все още са предмет на бюджетни преговори.

Редактор: Василена Василева
Източник: Мартин Леков, Николета Василева, БТА    
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