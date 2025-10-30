България

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

Според данни на Евростат България е на второ място сред страните от ЕС по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г.

30 октомври 2025, 13:05
Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?
Източник: БГНЕС

Д епутатите от 51-то Народно събрание са декларирали над 12,6 млн. лв. в недвижими имоти - 107 апартамента, 71 къщи и 30 гаража, сочи анализ на "Институт за развитие на публичната среда" (ИРПС). Общата площ на тези имоти е 132 029 кв. м, като част от тях са наследствени или съсобствени със съпрузи и роднини.

Медиите редовно представят информация за непрестанно нарастващите цени на имотите в страната. Според данни на Евростат България е на второ място сред страните от Европейския съюз по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. Цените у нас са се повишили с 15.5% спрямо същия период миналата година, а от 2010 г насам ръстът е със 133 %.

Същевременно през 2025 г. според Националния статистически институт над 90% от домакинствата у нас живеят в собствено жилище.

  • Дали българските депутати попадат в тази категория?

Какъв е жилищният фонд, с който разполагат? В поредица от статии екипът на "Институт за развитие на публичната среда” представи обобщени данни за превозните средства, наличните парични средства, банковите сметки и кредитите на народните представители. В настоящия материал ще представим повече за имотите, които те са декларирали пред Комисията за противодействие на корупцията.

Съгласно декларираното става ясно, че общо 96 депутати са обявили собственост – апартамент, къща, гараж, паркомясто, офис, магазин и др. Анализът не включва земеделските земи и имоти на народните представители. Декларирани са 107 апартамента, 71 къщи и 30 гаража. Част от тези имоти са наследствени, а друга – обявени като съсобственост със съпрузи и/или роднини на депутатите. Общата стойност на недвижимото имущество, декларирано от народните представители, възлиза на 12 688 559 лв. Общата площ на имотите пък е 132 029 кв. м.

В допълнение към посоченото в графиката недвижимо имущество, депутатите са декларирали и права на строеж и ползване (в общо 4 случая). Апартамент в чужбина - Великобритания, е декларирал единствено депутатът Димчо Димчев от парламентарната група на "Възраждане".

Трябва да се посочи, че общата стойност на имуществото на депутатите е по-скоро ориентировъчна. Това е така, тъй като в подадените декларации има имоти, чиято цена не е посочена. Причината за това не е ясна – възможно е да става въпрос за пропуск, за имущество, придобито по наследство, но и за умисъл от страна на депутатите.

Най-често апартаментите и гаражите на народните представители са в градовете София и Пловдив, а парцелите и къщите - в по-малки населени места в страната.

По отношение на парламентарните групи, очаквано най-много депутати от ГЕРБ-СДС са декларирали имоти - общо 23-ма. Това е една трета от народните представители от най-многобройната група. За сравнение, повече от половината от депутатите на МЕЧ и Величие са посочили някакво притежавано недвижимо имущество.

Проблемите в декларациите и възможни решения

Публичността на имуществените декларации на народните представители е стъпка към повишаване на доверието в институциите. Когато информацията е ясна, точна и достъпна, обществото може да проследи не само доходите, но и потенциалните зависимости на своите избраници.

Прегледът на всички данни досега обаче очерта някои проблеми с имуществените декларации, най-вече заради разнопосочните практики при тяхното попълване. Екипът на ИРПС е попаднал на примери за дублиране на декларирано имущество или задължение (когато става въпрос за съпружеска имуществена собственост) и попълване в погрешни графи. Така например някои депутати попълват разплащателните си сметки като "налични парични средства”, а те следва да се отбелязват в "банкови сметки”. Други народни представители пък посочват спестяванията си в чуждестранна валута, без да отбелязват равностойността ѝ в левове.

Всичко това затруднява машинната обработка на данните и налага те да бъдат повторно проверявани ръчно. В тази връзка въвеждането на още по-конкретни указания с примери, подобряване на формата на декларациите с автоматични контроли и други мерки ще гарантира, че всички депутати подават информацията по единен стандартизиран начин.

Подобна промяна не е само технически въпрос, а е стъпка към по-зряла политическа култура, в която прозрачността не е формалност, а част от ежедневната отговорност на тези, които вземат решения от името на обществото.

Депутати Имотни декларации Недвижимо имущество Прозрачност Народно събрание Цени на имоти ИРПС Антикорупция Жилищен фонд Български домакинства
Последвайте ни

По темата

Почина Иван Тенев

Почина Иван Тенев

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Тайният живот и харемът на Путин - разследването на Роман Баданин

Тайният живот и харемът на Путин - разследването на Роман Баданин

Златото чупи исторически рекорди по търсене

Златото чупи исторически рекорди по търсене

pariteni.bg
В какво фирмите могат да инвестират и спечелят до края на годината

В какво фирмите могат да инвестират и спечелят до края на годината

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 6 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 7 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 6 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 5 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

7 от най-страшните места в света

7 от най-страшните места в света

Любопитно Преди 23 минути

От обладани острови до изоставени градове - това са някои от най-ужасяващите локации с мрачни истории

<p>Русия съобщи за голям успех в&nbsp;Източна Украйна</p>

Русия заяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Свят Преди 25 минути

Руската ПВО е свалила през последното денонощие 8 управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от американска система "Хаймарс" и 192 дрона

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

България Преди 49 минути

Специализирана полицейска операция се провежда от началото на седмицата

Кои са най-мразените зодии в зодиака

Кои са най-мразените зодии в зодиака

Любопитно Преди 53 минути

Съществува теория, че когато не харесвате или се чувствате отблъснати от някого, неговият зодиакален знак може да показва „тъмната страна“, която ви предлага уроци за самоотражение

„Моето дете се бори със зависимостта“ – Роузи О’Донъл сподели болката си след присъдата на дъщеря си

„Моето дете се бори със зависимостта“ – Роузи О’Донъл сподели болката си след присъдата на дъщеря си

Любопитно Преди 1 час

Повдигнаха обвинения на трима измамници, причинили вреди за 120 000 лв.

Повдигнаха обвинения на трима измамници, причинили вреди за 120 000 лв.

България Преди 1 час

Двама от обвиняемите заблуждавали, че са упълномощени да продават имоти в столичния квартал „Студентски град“

НС прие процедурни правила за предлагане и избор на председател на ДАНС

НС прие процедурни правила за предлагане и избор на председател на ДАНС

България Преди 1 час

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

Любопитно Преди 1 час

Конкурсът „Мис Вселена“ е насрочен за 21 ноември

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Любопитно Преди 1 час

„Нашите експерименти са предварителни и показват, че тонът значително може да повлияе на представянето“, написаха изследователите в своята статия

Хиляди без работа заради изкуствения интелект? Истината зад съкращенията в Amazon

Хиляди без работа заради изкуствения интелект? Истината зад съкращенията в Amazon

Технологии Преди 1 час

Някои поставят под въпрос дали изкуственият интелект е изцяло виновен

НАСА засне призрачно лице на Слънцето

НАСА засне призрачно лице на Слънцето

Любопитно Преди 2 часа

Един от най-интересните феномени на човешкия ум е парейдолията - способността да виждаме лица в неща, които нямат лица

Германия увеличава минималното заплащане

Германия увеличава минималното заплащане

Свят Преди 2 часа

Минималната почасова ставка в Германия става 14,60 евро, но постепенно в два етапа

<p>Доживотен затвор за двойния убиец с &bdquo;Макаров&ldquo; в Бургас</p>

Апелативният съд потвърди доживотната присъда за убиеца на брокерката Теодора Бахлова

България Преди 2 часа

Станимир Рагевски беше осъден и за отнемането на живота на Юмер Мехмед

Ветото на Радев падна: Парламентът ще назначава шеф на разузнаването

Ветото на Радев падна: Парламентът ще назначава шеф на разузнаването

България Преди 2 часа

Промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ подкрепиха 126 депутати, 86 бяха против, нямаше въздържали се

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Свят Преди 2 часа

Поводът е интервю на белгийския министър на отбраната Тео Франкен

Иван Тенев

„Преди да умреш - живей“: Иван Тенев - агентът на усмивката и иронията

България Преди 2 часа

Бохем по душа, артист по природа и Агент по призвание - Иван Тенев превърна живота си в история, която си струва да се разказва

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Училище отпразнува юбилей със залесяване

sinoptik.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Президентът на Черноморец: Раздялата с Ангел не беше лесна

Gong.bg

Гимнастиците със синдром на Даун бяха удостоени със специални награди

Gong.bg

„Здравей, България" празнува 25 години в ефира на NOVA

Nova.bg

Почина журналистът Иван Тенев

Nova.bg