На второ четене: Депутатите обсъждат закриването на КПК

28 януари 2026, 08:36
Избират временен кмет на Кубрат

Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите

Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних влиза в Софийския градски съд

В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

Слънчево, но за кратко - валежи и сняг идват от четвъртък

Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

Румен Радев: Еврозоната не може да бъде стратегическа цел

З аконопроектът за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК), е първа точка в предложената програма на Народното събрание за тази седмица. 

С промените функциите на КПК по разкриване и противодействие на корупцията се прехвърлят на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), а тези по установяване на конфликт на интереси и на несъответствия в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности - на Сметната палата. Разследването на проявите на корупция по високите етажи на властта се предвижда да бъде възложено отново на следователите.  

Данните от КПК да отидат в ДАНС

Вчера Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание прие редакция, според която КПК трябва да предаде на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и станалите бази данни в КПК, съдържащи информация относно тези дела. Първоначално се предлагаше останалите данни да бъдат унищожени незабавно.  

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

След гласуването на законопроекта на първо четене в пленарната зала Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) обърна внимание на този параграф. Тогава той попита какви са тези данни и кой ще ги унищожи. Тук се дава възможност събраните данни със СРС да бъдат фиктивно унищожени и след това да бъдат използвани, коментира Атанасов.

На първо четене: НС реши да закрие КПК

На заседанието на правната комисия вчера срещу унищожаване на информация по дела и преписки, водени от КПК, се обявиха от ПП-ДБ и „Възраждане“ и поискаха тези данни да преминат към ГДБОП, а не към ДАНС. Председателят на комисията Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) обясни, че Министерството на правосъдието не подкрепя архивните данни да отидат в ГДБОП, но подкрепя да не се унищожава информация. 

Тази седмица се предвижда депутатите да обсъдят на второ четене и промени в Закона за здравето, както и да разгледат на първо четене изменения в Закона за гражданското въздухоплаване и в Закона за движението по пътищата. В проектопрограмата е и първото четене на Законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.

Първа точка в четвъртък се предлага да бъде второто четене на промени в Закона за киберсигурност. В проектопрограмата за утре е ратификацията на Споразумението между правителствата на България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“, както и проектът на решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси”. 

В петък се предвижда депутатите да обсъдят проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2026 г. и изменения в Закона за адвокатурата на второ четене.

Тогава е предвиден и редовен парламентарен контрол.  

Източник: БТА/Теодора Цанева    
