България

Слънчево, но за кратко - валежи и сняг идват от четвъртък

Максималните ще са предимно между 9° и 14°

28 януари 2026, 06:25
Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних влиза в Софийския градски съд

Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних влиза в Софийския градски съд
В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ
Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС
Румен Радев: Еврозоната не може да бъде стратегическа цел

Румен Радев: Еврозоната не може да бъде стратегическа цел
Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд
Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир
Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни
Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

В сряда сутринта в котловините ще има мъгла, следобед облачността ще се увеличи, а през нощта срещу четвъртък от югозапад ще завали дъжд.

В сряда преди обяд ще има и слънчеви часове. Сутринта на отделни места в котловините и низините ще бъде мъгливо или с намалена видимост. След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд. Вятърът ще е слаб, в Източна България и на север от планините умерен от юг-югозапад и с него дневните температури ще се повишат.

Максималните ще са предимно между и 14°.

В София максималните температури ще са около .

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд от запад облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, над 1500 m – сняг. Ще духа силен и поривист вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около, на 2000 метра – около минус .

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. След обяд и привечер от запад облачността ще се увеличи. Преди обяд ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между и 14°. Температурата на морската вода е 6°- 8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. След обяд, след временно повишение, налягането отново ще започне да се понижава.

Вижте в нашата галерия: 7-те ползи за здравето от ходенето пеша през зимата

7-те ползи за здравето от ходенето пеша през зимата
7 снимки
а
а
а
а

В четвъртък и петък под влияние на средиземноморски циклон ще се създаде нова валежна обстановка. Ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо. Ще има валежи: в равнинната част от страната от дъжд, в планините - от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна, а в петък – и в Североизточна България; гръмотевична дейност ще има в четвъртък в югоизточните райони.

Източник: НИМХ

През първия ден ще духа предимно умерен вятър от юг-югоизток, а в петък - вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще нахлува студен въздух; в Северна България дъждът ще премине в сняг.

Източник: НИМХ

Минималните температури ще бъдат между и , в югоизточните райони до 7°- 8°, а максималните – между и 12°, по-високи в Източна България; а в петък температурите ще се понижат.

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
Прогноза за времето Температури Валежи Облачност Вятър Сряда Четвъртък и петък Планини Черноморието Средиземноморски циклон
Последвайте ни
Слънчево, но за кратко - валежи и сняг идват от четвъртък

Слънчево, но за кратко - валежи и сняг идват от четвъртък

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

pariteni.bg
Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

Пари Преди 29 минути

Единната европейска валута исторически се търгуваше средно под 1,20 долара за едно евро от създаването ѝ през 1999 г.

Русия внася десетки хиляди индийци: Какво се крие зад това?

Русия внася десетки хиляди индийци: Какво се крие зад това?

Свят Преди 56 минути

Русия иска да привлече десетки хиляди трудови мигранти от Индия още тази година

Зеленски: Русия удари пътнически влак

Зеленски: Русия удари пътнически влак

Свят Преди 8 часа

Шмигал каза, че 710 000 жители на Киев все още са без ток

Мелания Тръмп за първи път говори за Минесота

Мелания Тръмп за първи път говори за Минесота

Свят Преди 8 часа

Мелания: Аз съм против насилието

Тръмп: На преговорите за Украйна се случват много хубави неща

Тръмп: На преговорите за Украйна се случват много хубави неща

Свят Преди 9 часа

Тръмп даде тази оптимистична оценка пред репортери на излизане от Белия дом

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

България Преди 9 часа

Тежкото престъпление е извършено на 26 януари

Куче нахапа жестоко млада жена в Казанлък

Куче нахапа жестоко млада жена в Казанлък

България Преди 9 часа

Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Свят Преди 11 часа

Не бяха оповестени нито конкретни дати, нито точното място на провеждане на учението

Осъдиха турски шофьор на автобус, причинил катастрофа с четирима загинали

Осъдиха турски шофьор на автобус, причинил катастрофа с четирима загинали

България Преди 11 часа

Присъдата на Окръжен съд – Велико Търново не е влязла в сила и ще бъде протестирана

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Свят Преди 12 часа

Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

България Преди 13 часа

Заради тежкия инцидент се образува колона от тирове

България отговори на новата атака от РС Македония

България отговори на новата атака от РС Македония

България Преди 13 часа

МВнР: Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 13 часа

Това предизвика тревога в различни среди в Италия

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

България Преди 14 часа

Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Свят Преди 14 часа

Неолибералните предложения за мир в Газа, Донбас и Голанските възвишения са обречени на провал

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Свят Преди 14 часа

С микробус към Франция пътували 10 души

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 януари, сряда

Edna.bg

Тортиля с телешка кайма

Edna.bg

ПАОК: Ще се погрижим бързо ранените да се върнат по домовете си

Gong.bg

Рибакина с грандиозен удар в Мелбърн, Швьонтек е аут

Gong.bg

Да се родиш в сиво и да започнеш да чуваш цветовете: Историята на човека киборг - Нийл Харбисън

Nova.bg

Търси се служебен премиер: Ръководството на БНБ на консултации при президента

Nova.bg