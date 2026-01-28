Слънчево, но за кратко - валежи и сняг идват от четвъртък

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

В сряда сутринта в котловините ще има мъгла, следобед облачността ще се увеличи, а през нощта срещу четвъртък от югозапад ще завали дъжд.

В сряда преди обяд ще има и слънчеви часове. Сутринта на отделни места в котловините и низините ще бъде мъгливо или с намалена видимост. След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд. Вятърът ще е слаб, в Източна България и на север от планините умерен от юг-югозапад и с него дневните температури ще се повишат.

Максималните ще са предимно между 9° и 14°.

В София максималните температури ще са около 9°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд от запад облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, над 1500 m – сняг. Ще духа силен и поривист вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. След обяд и привечер от запад облачността ще се увеличи. Преди обяд ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°- 8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. След обяд, след временно повишение, налягането отново ще започне да се понижава.

В четвъртък и петък под влияние на средиземноморски циклон ще се създаде нова валежна обстановка. Ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо. Ще има валежи: в равнинната част от страната от дъжд, в планините - от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна, а в петък – и в Североизточна България; гръмотевична дейност ще има в четвъртък в югоизточните райони.

Източник: НИМХ

През първия ден ще духа предимно умерен вятър от юг-югоизток, а в петък - вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще нахлува студен въздух; в Северна България дъждът ще премине в сняг.

Източник: НИМХ

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7°- 8°, а максималните – между 7° и 12°, по-високи в Източна България; а в петък температурите ще се понижат.