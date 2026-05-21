На две четения в едно заседание: НС прие промени в Закона за държавната финансова инспекция

Законопроектът беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси на 14 май

21 май 2026, 07:01
Б ез дебат парламентът прие на две четения в едно заседание промени в Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), внесени от Министерския съвет.

Измененията целят да отразят промените, настъпили след приемането на еврото като национална валута, по отношение на текстовете в ЗДФИ относно възстановяването на вреда, причинена във валута, при търсене на пълна имуществена отговорност.

Изготвя се изменение на текста на чл. 25 в частта „Имуществена отговорност“ на действащата версия на закона, който предвижда, че вреда, причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия курс на Българската народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването. Според мотивите законопроектът няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет и не се очаква предлаганата уредба да доведе до финансово въздействие върху задължените икономически и други субекти.

С промените се определят стойностите на глобите и имуществените санкции в евро, налагани от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) при установяване на административни нарушения на бюджетната, финансово-стопанската и отчетническата дейност в подконтролните обекти.

С измененията глобата за нарушение на нормативен акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт – „от 500 до 3000“ лв. се променя на „от 255,65 до 1533,88“ евро.

Източник: БТА/Лилия Йорданова    
