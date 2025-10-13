Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

М ъж на 25 години е бил намушкан в Ловеч, има двама задържани, трети се издирва, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Десетина минути след 2:30 ч. на 12 октомври полицаи са реагирали на сигнал, че на ул. „Тодор Каблешков” в Ловеч 25-годишният, който е криминално проявен и осъждан, е намушкан в областта на гърба. Мястото е незабавно е било посетено от полицейски екип и е извършен оглед, а пострадалият, на когото е нанесена телесна повреда, след преглед в ловешката болница е откаран за операция и лечение в болница в Плевен.

В хода на последвалите издирвателни и процесуално-следствени действия като съпричастни към случая са били задържани двама мъже от ловешкото село Дренов - на 20 и 25 години, а местонахождението на 50-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, е в процес на установяване.

Работа по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч.

