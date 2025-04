МВнР предупреди българите да не пътуват до засегнатите от наводнения американски щати

В американския щат Кентъки е обявено извънредно положение във връзка с обилните валежи, предизвикали наводнения в западната част на областта. Това съобщиха от Ситуационния център на Министерството на външните работи (МВнР) на сайта на ведомството.

Предупреждения за обилни валежи и наводнения са издадени още за градове на територията на щатите Тексас, Арканзас, Мисури и Тенеси.

Външно министерство съветва българските граждани стриктно да спазват въведените забрани за движение, да следват указанията на местните власти в страната, внимателно да планират и по възможност да избягват пътувания в засегнатите райони.

Движението в отделни райони остава силно затруднено, много пътища са затворени за движение. Започнали са спешни отводнителни дейности, посочиха от МВнР и посъветваха също гражданите да проверяват актуалното състояние на пътищата преди да предприемат пътувания.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България във Вашингтон на следните телефонни номера: +1 202 387 0174; +1 202 299 0273; +1 202 483 1386, както и на дежурни телефони в извънработно време: +1 202 387 0174; +1 202 299 0273. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: embassy.washington@mfa.bg .

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616 или на имейл адрес: crisis@mfa.bg.

Up to 20 inches of rain: Deadly floods set to get worse Saturday in Mid-South https://t.co/sOgq9gqxln

Най-малко 16 вече са жертвите на сегашните наводнения и бури в американския Юг и в Средния запад на САЩ, съпътствани с поройни дъждове, най-вече от сряда насам през щатите от Охайо до Тексас, предаде Асошиейтед прес. Десет от жертвите са в щата Тенеси, информира Националната метеорологична служба на САЩ.

Петдесет и седем годишен мъж се е удавил в потопа в петък вечер, след като се е опитал да се спаси, излизайки от пометения си от водата автомобил в Уест Плейнс, щата Мисури.

Today, Rescue in Nashville (USA)Floods A vehicle was trapped in floodwaters on Murfreesboro Pike near Trevecca Nazarene University. Emergency crews responded as heavy rains continue to impact the area. pic.twitter.com/6CkbwZHP1c

Също в петък деветгодишно момче е загинало, след като е било застигнато от наводнение на път за училище в щата Кентъки, а в събота 74-годишен мъж е бил открит бездиханен в напълно потопения си автомобил в същия щат - в окръг Нелсън, съобщават местните власти.

Водната стихия е причинила смъртта и на 5-годишно дете в събота в Литъл Рок, щата Арканзас, гласи информация от полицията.

По-рано тази седмица торнада са опустошили цели квартали, като са причина за поне 7 от смъртните случаи, допълва АП.

Major flooding in Hardy Arkansas with the Spring river in Major flood stage. First responders had a scary situation last night when rescuing a man and ended up losing their fire truck but fortunately the fire fighter and police chief were able to be rescued. pic.twitter.com/qt9wLZpAFQ