Заседание на МС: Кадрови промени, позиции за ЕС и финансиране на отбраната

Ще бъдат обсъдени осем проекта на решения и постановления, внесени от министър-председателя и ресорни министри

Обновена преди 1 час / 4 март 2026, 07:07
Заседание на МС: Кадрови промени, позиции за ЕС и финансиране на отбраната
Източник: БТА

К адрови промени в ключови органи към изпълнителната власт, одобряване на национални позиции за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз и въпроси, свързани с финансирането на отбраната и изборния процес, са сред точките в дневния ред на редовното заседание на Министерския съвет днес. 

Служебното правителство прие решение, с което определи служебният вицепремиер Мария Недина за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. С друго решение вицепремиерът Недина е определена за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

Съгласно законовите разпоредби председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на Националната комисия за борба с трафика на хора е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет.

Във връзка с указ на президента на Република България за назначаване на служебно правителство се определя нов председател на двете комисии, уточняват от правителството. 

С друго решение правителството отмени решение от 2025 г., с което Бойко Рановски – заместник-председател на агенцията, беше определен за временно изпълняващ длъжността председател, считано от 1 декември 2025 г. до назначаването на титуляр. 

Правителството одобри още финансиране за Министерство на отбраната в размер на 3 033 454 евро за извършване на плащания през 2026 г. по международни договори за придобиване на отбранителни способности за Военноморски сили на Република България. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

Средствата са съгласно условията на Международен договор BU-P-AAL „Придобиване на мобилна ракетна (NSM) система за брегова отбрана (CDS) и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и поддръжка“ и на Международен договор BU-P-LBR „Мултифункционална система за разпространение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързаната с нея поддръжка и оборудване“.

От правителството посочват, че развитието на бреговите противокорабни ракетни способности е ключов елемент от изграждането на отбранителните способности на Военноморските сили. Придобиването на нов брегови противокорабен ракетен комплекс с голям радиус на действие ще разшири спектъра от задачи, изпълнявани в национален и колективен формат, и ще допринесе за гарантиране на морския суверенитет на страната.

С реализацията на проектите ще бъдат създадени и условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост, както и за разширяване на приноса на Военноморските сили към колективната отбрана.

По-рано днес служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че е предложил спешно свикване на Съвета по сигурността заради изстреляни ракети от Иран към Турция.

Източник: БТА, Николета Василева    
Кадрови промени Министерски съвет Европейски съюз Финансиране на отбраната Избори 2026 Пътна безопасност Борба с трафика на хора Противообществени прояви Служебно правителство Правителствени решения
По темата

Министър Ангелина Бонева подаде оставка

Министър Ангелина Бонева подаде оставка

„Най-лошият сценарий“: Иран се разпада, 440 кг уран се превръщат в „трофей“

„Най-лошият сценарий“: Иран се разпада, 440 кг уран се превръщат в „трофей“

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността

Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността

Как се справят фирмите с еврото

Как се справят фирмите с еврото

8 съвета за нови собственици на котки

8 съвета за нови собственици на котки

Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 16 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 18 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 17 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 16 часа
Последни новини

Ормузкия проток

Кораб в Ормузкия проток е ударен от „неидентифициран снаряд“

Свят Преди 6 минути

Плавателният съд се е намирал на две морски мили северно от Оман и е „плавал в източна посока през Ормузкия проток“

Русия се уплаши от френските ядрени оръжия

Русия се уплаши от френските ядрени оръжия

Свят Преди 17 минути

По-рано френският президент Еманюел Макрон обяви план, в който страната му ще увеличи броя на ядрените си бойни глави

Кой кого мрази в Близкия изток: Глобалният домино ефект на една неизбежна катастрофа

Кой кого мрази в Близкия изток: Глобалният домино ефект на една неизбежна катастрофа

Свят Преди 34 минути

Анатомия на новите съюзи и историческите вражди, които превърнаха регионалната криза в глобален сблъсък между Изтока и Запада

Рецидивист се закани с брутално убийство на приятелката си в София

Рецидивист се закани с брутално убийство на приятелката си в София

България Преди 50 минути

По случая е образувано досъдебно производство

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Любопитно Преди 50 минути

Близнаците Стойно и Георги Георгиеви са гости в четвъртия епизод на The Voice Cast за 2026 година

<p>Ще променят ли критериите при&nbsp;избора на главен прокурор?</p>

Министър Янкулов изготвя критерии за номинация на кандидати за главен прокурор

България Преди 55 минути

По думите му изработването на стандарт за номинация на кандидати за ключови постове в правосъдието е сред приоритетите на настоящото служебно правителство в частта „правосъдие“

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Любопитно Преди 1 час

Меган Фокс се завърна ударно в Instagram с провокативна фотосесия и философско послание, година след като изтри профила си заради слухове за раздяла с MGK и раждането на дъщеря им Сага. Остава въпросът дали това е трайно завръщане в мрежата

Християнски екстремизъм: В армията на САЩ мотивират с „Тръмп е помазан от Иисус“

Християнски екстремизъм: В армията на САЩ мотивират с „Тръмп е помазан от Иисус“

Свят Преди 1 час

Американските военни командири са използвали екстремистка християнска реторика за библейският „край на дните“, за да оправдаят участието във войната с Иран пред войниците

НС разшири защитата за непълнолетни до 16 години при сексуални престъпления

НС разшири защитата за непълнолетни до 16 години при сексуални престъпления

България Преди 1 час

Парламентът гласува за блудство с лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието да бъде лишаване от свобода от пет до двадесет години

КЗП стартира проверки по бензиностанциите за цените на горивата

КЗП стартира проверки по бензиностанциите за цените на горивата

България Преди 1 час

Надяваме се и на активни действия от КЕВР, каза Ирина Щонова

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

България Преди 1 час

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече под отговорност 28-годишния Иван Иванов; съдебни медици откриха травми по главата и ребрата на детето

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Свят Преди 1 час

Осем дни след трагичната кончина на 42-годишната жена, официалните власти потвърдиха обстоятелствата около фаталния край

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Свят Преди 1 час

Държавният департамент на САЩ призова хората да „преосмислят пътуването“ до Кипър и разреши заминаването на неспешни правителствени служители и техните семейства

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Свят Преди 1 час

Иранците бяха призовани да отдадат последна почит на убития при въздушен удар в рамките на израелско-американската операция срещу Иран лидер на тридневно поклонение

Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд

Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд

Любопитно Преди 1 час

Майката на Зендая намекна, че тя и Том Холанд вече са тайно женени, след като стилистът им потвърди слуховете, но двойката все още не е коментирала официално

<p>Москва атакува САЩ: Иранската заплаха е измислица</p>

Русия: САЩ използват "мнимата иранска заплаха" за смяна на режима в Техеран

Свят Преди 2 часа

Мария Захарова заяви, че Вашингтон е използвал преговорите с Иран като прикритие за план за насилствено сваляне на конституционния строй.

Всичко от днес

Как да се справим с космените топки при котките

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

1

Мечки от Аржентина заживяха в България

Първи снимки от сватбата на Зендая и Том Холанд... Истина или изкуствен интелект?

Селена, Бени и една целувка по стъпалата, която подпали интернет

Празнуват 100 години Локомотив Пловдив в Античния театър

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Черно море - Арда, съставите

Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай

Служебният министър на регионалното развитие подаде оставка

