Заседание на МС: Кадрови промени, позиции за ЕС и финансиране на отбраната

К адрови промени в ключови органи към изпълнителната власт, одобряване на национални позиции за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз и въпроси, свързани с финансирането на отбраната и изборния процес, са сред точките в дневния ред на редовното заседание на Министерския съвет днес.

Служебното правителство прие решение, с което определи служебният вицепремиер Мария Недина за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. С друго решение вицепремиерът Недина е определена за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Съгласно законовите разпоредби председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на Националната комисия за борба с трафика на хора е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет.

Във връзка с указ на президента на Република България за назначаване на служебно правителство се определя нов председател на двете комисии, уточняват от правителството.

С друго решение правителството отмени решение от 2025 г., с което Бойко Рановски – заместник-председател на агенцията, беше определен за временно изпълняващ длъжността председател, считано от 1 декември 2025 г. до назначаването на титуляр.

Правителството одобри още финансиране за Министерство на отбраната в размер на 3 033 454 евро за извършване на плащания през 2026 г. по международни договори за придобиване на отбранителни способности за Военноморски сили на Република България. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата са съгласно условията на Международен договор BU-P-AAL „Придобиване на мобилна ракетна (NSM) система за брегова отбрана (CDS) и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и поддръжка“ и на Международен договор BU-P-LBR „Мултифункционална система за разпространение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързаната с нея поддръжка и оборудване“.

От правителството посочват, че развитието на бреговите противокорабни ракетни способности е ключов елемент от изграждането на отбранителните способности на Военноморските сили. Придобиването на нов брегови противокорабен ракетен комплекс с голям радиус на действие ще разшири спектъра от задачи, изпълнявани в национален и колективен формат, и ще допринесе за гарантиране на морския суверенитет на страната.

С реализацията на проектите ще бъдат създадени и условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост, както и за разширяване на приноса на Военноморските сили към колективната отбрана.

По-рано днес служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че е предложил спешно свикване на Съвета по сигурността заради изстреляни ракети от Иран към Турция.