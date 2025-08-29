България

Моторист пострада след опасен опит за изпреварване в Софийско

Инцидентът е станал на първокласния път I-6 София – Пирдоп в района на село Саранци

29 август 2025, 13:04
Моторист пострада след опасен опит за изпреварване в Софийско
Източник: iStock Photos/Getty Images

Т ежък пътен инцидент на първокласния път I-6 София – Пирдоп в района на село Саранци. При изпреварване на колона от автомобили, мотоциклетист се е ударил странично в насрещно движещ се лек автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

На място е изпратен екип на Спешната помощ, който да транспортира пострадалия моторист за преглед в болница. Засега няма информация за състоянието му.

Заради катастрофата движението в участъка се осъществява двупосочно в една лента, регулирано от екипи на „Пътна полиция“. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

Източник: Йоана Христова, БТА    
моторист катастрофа саранци
