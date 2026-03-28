МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си

В началото на сезона на валежите, Министерството на околната среда и водите започва проверки на речните корита в цялата страна

Данните на екоминистерството показват, че някои от питейните язовири са пълни на 99 процента от обема си като например „Камчия“, който захранва Бургас и Варна.

Поройни дъждове: има ли опасност за язовирите

Същевременно водоемите за напояване и енергетика са на доста по-ниски нива, заради лошата инфраструктура.

Третият най-голям язовир в страната „Студен кладенец“ е пълен на 70% от целия си обем. Препоръката на министерството е кметовете и областните управители да спазват плана за управление на риска от наводнения.

Димитров: Язовирите са с 65% по-пълни от миналата година

По думите на зам.-министъра на околната среда и водите Петър Димитров пълни са язовирите за питейно-битово водоснабдяване.

„Тези за напояване и енергетеика не са пълни до очаквания размер за сезона. Това е на първо място заради лощото техническо състояние, но с питейните язовири това не е така, дори имаме водоеми, които преливат, но не е проблем, това е предвидено“, каза той, цитиран от NOVA.

Три язовира у нас преливат, други девет са почти пълни

Според прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология, през следващата седмица се очаква времето да остане променливо, с чести превалявания, временно интензивни дъждове и условия за нови гръмотевични бури. Температурите ще се задържат около и малко под обичайните за периода, а на отделни места са възможни и краткотрайни захлаждания. Това създава предпоставки за продължаващ контрол върху водните обеми и повишено внимание от страна на институциите и местните власти.