България

МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си

Данните на екоминистерството показват, че става дума за питейните изкуствени водоеми

28 март 2026, 13:45
БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената
Трайков: 9% ДДС за ресторантьорите не стои на дневен ред пред МС

Трайков: 9% ДДС за ресторантьорите не стои на дневен ред пред МС
Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите
Сняг скова

Сняг скова "Петрохан", проходим ли е проходът
Времето през уикенда: Студ, сняг, дъжд и гръмотевици

Времето през уикенда: Студ, сняг, дъжд и гръмотевици
Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените

Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените
Освободиха от длъжност началника на затвора в София

Освободиха от длъжност началника на затвора в София
Жената, задържана за намушканите германци в София, не е освидетелствана

Жената, задържана за намушканите германци в София, не е освидетелствана

В началото на сезона на валежите, Министерството на околната среда и водите започва проверки на речните корита в цялата страна

Данните на екоминистерството показват, че някои от питейните язовири са пълни на 99 процента от обема си като например „Камчия“, който захранва Бургас и Варна.

Поройни дъждове: има ли опасност за язовирите

Същевременно водоемите за напояване и енергетика са на доста по-ниски нива, заради лошата инфраструктура.

Третият най-голям язовир в страната „Студен кладенец“ е пълен на 70% от целия си обем. Препоръката на министерството е кметовете и областните управители да спазват плана за управление на риска от наводнения.

Димитров: Язовирите са с 65% по-пълни от миналата година

По думите на зам.-министъра на околната среда и водите Петър Димитров пълни са язовирите за питейно-битово водоснабдяване.

„Тези за напояване и енергетеика не са пълни до очаквания размер за сезона. Това е на първо място заради лощото техническо състояние, но с питейните язовири това не е така, дори имаме водоеми, които преливат, но не е проблем, това е предвидено“, каза той, цитиран от NOVA.

Три язовира у нас преливат, други девет са почти пълни

Според прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология, през следващата седмица се очаква времето да остане променливо, с чести превалявания, временно интензивни дъждове и условия за нови гръмотевични бури. Температурите ще се задържат около и малко под обичайните за периода, а на отделни места са възможни и краткотрайни захлаждания. Това създава предпоставки за продължаващ контрол върху водните обеми и повишено внимание от страна на институциите и местните власти.

Източник: nova.bg    
МОСВ валежи язовири обем
Трайков: 9% ДДС за ресторантьорите не стои на дневен ред пред МС

Трайков: 9% ДДС за ресторантьорите не стои на дневен ред пред МС

Размяна на остри реплики между САЩ и Германия заради конфликта в Близкия изток

Размяна на остри реплики между САЩ и Германия заради конфликта в Близкия изток

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

Ново напрежение в Близкия изток: Ракета от Йемен и заплаха за пряка намеса на хутите

Ново напрежение в Близкия изток: Ракета от Йемен и заплаха за пряка намеса на хутите

За колко може да се купи електрически автомобил

За колко може да се купи електрически автомобил

pariteni.bg
До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

carmarket.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 8 часа
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 7 часа
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 7 часа
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 7 часа
НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

България Преди 21 минути

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

България Преди 46 минути

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение е изготвен кризисен план

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

Свят Преди 3 часа

Засега няма данни за пострадали

Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

България Преди 4 часа

Наложило се е пътниците да изчакат два часа на гарата в Столник

<p>Android 17 въвежда нови изживявания</p>

Android 17 въвежда нови изживявания, включително с "плаващи балони"

Технологии Преди 4 часа

Google продължава разработката на следващото поколение на Android, което започва да слива разликите между мобилна и настолна платформа и ще предлага сходни функции, като отделяне на приложенията в прозорци, повече сигурност и разбира се, AI

<p>Пиян шофьор предизвика катастрофа край Добрич, има загинал</p>

Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци - Добрич

България Преди 4 часа

Съобщението за инцидента е получено около 4:30 ч.

<p>Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове</p>

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота

Парламентарни избори Преди 5 часа

Русия и Иран обсъдиха кризата в Близкия изток, има ли шанс за дипломатически изход

Русия и Иран обсъдиха кризата в Близкия изток, има ли шанс за дипломатически изход

Свят Преди 5 часа

Руският външен министър Сергей Лавров проведе разговор с иранския си колега Абас Арагчи

Иран удари базата "Принц Султан" в Саудитска арабия, има ранени американски военни

Иран удари базата "Принц Султан" в Саудитска арабия, има ранени американски военни

Свят Преди 6 часа

Атаката е повредила няколко самолета за презареждане на САЩ

Празник е! Имен ден имат всички, чието име значи "войн"

Празник е! Имен ден имат всички, чието име значи "войн"

Любопитно Преди 7 часа

На 28 март БПЦ отдава почит на свети Боян-Енравота, както и на преподобните Иларион Нови и Стефан Изповедник

Среднощна атака в Одеса: Руски удар порази родилен дом, пострадало е и дете

Среднощна атака в Одеса: Руски удар порази родилен дом, пострадало е и дете

Свят Преди 7 часа

В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

България Преди 7 часа

Стартът трябваше да бъде даден днес в 10:00 ч. с водосвет на пл. „Княз Александър I Батенберг“

Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

Любопитно Преди 7 часа

Сезонът на кърлежите започна

Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време

Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време

Любопитно Преди 7 часа

Смяната на часа може да бъде предизвикателство, но с няколко прости стъпки можем да намалим негативните ефекти

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Свят Преди 16 часа

Вадефул: Путин цинично се надява, че ескалацията в Близкия изток ще отклони вниманието ни от престъпленията му в Украйна

Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

Свят Преди 16 часа

На 26 март руски съд забрани документалния филм

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Домашен уют и забавление: Как да се насладим на дъждовните дни?

Edna.bg

Дъщерята на Маравиля с първи „Икар“. Народният театър с пет статуетки

Edna.bg

Церемония с послание даде старт на Световната купа по художествена гимнастика

Gong.bg

Вижте с каква сума ФИФА утешава Барселона за контузията на Рафиня

Gong.bg

Над 30 медицински специалисти напуснаха врачанската болница

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в част от Северна България в неделя

Nova.bg