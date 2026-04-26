Удар на „Митница“- София: Разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Териториална дирекция „Митница“- София са задържали над eдин килограм мощен анаболен стероид. Служители на митнически пункт „Български разменно-сортировъчен център“ са иззели 500 ампули с препарата „Тестостерон депо“

26 април 2026, 11:23
Източник: Агенция „Митници“

М итническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Териториална дирекция „Митница“- София  са задържали над eдин килограм мощен анаболен стероид, съобщават от Агенция „Митници“. Служители на митнически пункт „Български разменно-сортировъчен център“ са иззели 500 ампули с препарата „Тестостерон депо“.

Количеството от 1,04 кг анаболен стероид е открито в пратка от Китай, селектирана за щателна митническа проверка в склад на куриерска фирма в София. Съдържанието е декларирано като хранителна добавка. Получател е български гражданин.

При проверката са взети проби от веществото в пратката за лабораторен анализ, който е извършен в Централна митническа лаборатория. Експертизата е установила, че вместо хранителна добавка, веществото е тренболон енантат. Той е сред най-силните анаболни стероиди за мускулна маса със сериозни странични ефекти и рискове за здравето, посочват от Агенция „Митници“. Пратката е задържана, работата по случая продължава.

При друга проверка с рентгенова апаратура на пратка от България до Обединеното кралство е задържан тестостерон на ампули. Изпращачът е физическо лице, установено в България, а получателят – физическо лице с адрес в Англия.

При проверка на съдържанието на пакета са открити 100 кутии с по пет ампули или общо 500 „тестостерон депо“ – 250 мг/мл, разтвор за инжекции, с етикет на опаковката на Агенцията по лекарствата и медицинските средства на Република Сърбия. След становище на Българската агенция по лекарствата, че износът на препарата е забранен, стоката е задържана.

През последните седмици митническите служители от ТД Митница София са иззели при други проверки 7840 таблетки и над 6 кг прахообразни лекарствени и билкови продукти в багаж на пътници, пристигащи от Индия, както и 580 хиалуронови филъра и седем колагенови бустера в пратка от Южна Корея, се посочва в прессъобщението.

Засилените проверки са част от мерките на Агенция „Митници“ за ограничаване на незаконния внос на медицински и козметични продукти с неясен произход, които могат да представляват риск за здравето и безопасността на гражданите, подчертават от агенцията.

През март от СДВР съобщиха, че е установен незаконен цех с милиони блистери и ампули, вероятно с анаболни вещества след акция на „Икономическа полиция“, при която бяха задържани пратки с лекарствени продукти с неясен произход в склад в София.

По темата

Източник: БТА/Нелли Желева    
Митници Анаболни стероиди Незаконен внос Тестостерон депо Тренболон енантат Лекарствени продукти Козметични филъри Агенция Митници Рискове за здравето Контрабанда
Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

България Преди 1 час

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство

Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

Свят Преди 2 часа

На 26 април 1986 г., в 1:23 ч., реактор №4 в Чернобилската атомна електроцентрала в Съветска Украйна избухва

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

Свят Преди 2 часа

„Тя осъзна какво се случва веднага“ – президентът сподели лични подробности за реакцията на съпругата си по време на атентата

<p>Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво</p>

Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво

България Преди 2 часа

Парапланеристът не е пострадал, изведен е от тази ситуация от петима планински спасители от кюстендилския отряд

Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

Свят Преди 2 часа

От покривите на Пенсилвания до балната зала на хотел „Хилтън“ – как 47-ият президент на САЩ се превърна в най-мишената фигура в модерната история

Опасно ли е в Чернобил днес? Ликвидатор разбива митовете 40 години след аварията

Опасно ли е в Чернобил днес? Ликвидатор разбива митовете 40 години след аварията

Свят Преди 3 часа

Десетилетия по-късно един от свидетелите и ликвидаторите в Чернобил – украинецът Серхий Мирни – разказва за първите дни след експлозията, за митовете около радиацията и за уроците, които човечеството все още не е научило

Спрете да мажете кърлежите с олио! Експерт с важни съвети за здравето през пролетта

Спрете да мажете кърлежите с олио! Експерт с важни съвети за здравето през пролетта

България Преди 3 часа

С настъпването на по-топлите месеци темата за сезонните инфекции отново излиза на преден план. Iнфекционистът доц. д-р Трифон Вълков коментира активността на крълежите, ръста на случаите на морбили и очакванията около новите варианти на COVID-19

Коул Алън, 31-годишен учител от Калифорния, е арестуван след нападението с пушка и ножове по време на официалната вечеря на кореспондентите във Вашингтон

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Журналисти, дипломати и политици разказват за минутите на ужас под масите, докато „Сикрет Сървис“ евакуираше Доналд Тръмп под канонада от изстрели

Дете е в кома след падане от тераса на НДК

Критична борба за живот: Какво е състоянието на детето, паднало от НДК

България Преди 4 часа

Той остава в детската реанимация на „Пирогов: в изключително тежко състояние, съобщиха от лечебното заведение

Роналд Рейгън

Проклятието „Хилтън“: Мястото, където Тръмп и Рейгън срещнаха куршумите

Свят Преди 4 часа

Двама президенти, един и същ адрес и 45 години разлика. Историята във Вашингтон се повтори с плашеща точност, превръщайки хотел „Вашингтон Хилтън“ в най-опасното място за американските лидери

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

Технологии Преди 4 часа

За модерните хакери традиционните пароли вече не представляват особено предизвикателство. Те разполагат с много начини да ги заобиколят или отгатнат и затова според британски регулатор е време да се премине към нови, по-добри и сигурни технологии

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Свят Преди 5 часа

Президентът на САЩ даде брифинг след стрелбата на събитие, на което присъства с първата дама Мелания Тръмп

<p>Разкриха кой е стрелецът, опитал да убие Тръмп&nbsp;</p>

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

Свят Преди 5 часа

31-годишният Коул Алън от Торънс е бил въоръжен с пушка, пистолет и множество ножове; Тръмп обяви, че атаката няма да го спре да спечели войната в Иран

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Свят Преди 14 часа

Групировката каза, че е действала съвместно с туарегските бунтовници в страната

<p>Обявиха темата на &quot;Мет гала&quot; 2026</p>

Темата „Модата е изкуство“ ще доминира на "Мет гала" 2026

Любопитно Преди 14 часа

Темата на събитието е свързана с изложбата Costume Art на музея на изкуствата „Метрополитън“

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Неочакван дует: Иво Димчев и Нети с общ проект

Edna.bg

Неделя без скука: 5 идеи за перфектния почивен ден

Edna.bg

НА ЖИВО: Славия - Ботев Враца, състави

Gong.bg

Огромно признание за Александър Везенков

Gong.bg

Светът осъди стрелбата на събитие на Тръмп и изказа силна подкрепа за него

Nova.bg

Служебният кабинет подготви и внесе в парламента пакет от законодателни мерки

Nova.bg