България

Заловиха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели на Митница Варна

Стойността ѝ възлиза на 985 000 лева (503 622 евро)

27 август 2025, 12:13
Заловиха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели на Митница Варна
Източник: iStock Photos/Getty Images

М итническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“ към ТД Митница Варна откриха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели, превозени с морски контейнер.

Общото нетно тегло на задържаната дрога е 49,271 кг. Стойността ѝ възлиза на 985 000 лева (503 622 евро) по цени за съдопроизводството.

Контейнерът е пристигнал на Митнически пункт Варна Запад от пристанище Монреал в Канада и е съдържал групажни стоки с различни получатели. След анализ на риска той е селектиран за щателна проверка.

При инспекцията на една от декларираните стоки – 18 употребявани соларни панели, митническите инспектори откриват, че 12 от тях са слепени по двойки. В кухините между тях са били укрити 105 вакуумирани пакета със суха зелена тревиста маса.

Полевият наркотест е реагирал на марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство, ръководено от Окръжна прокуратура – Варна. Разследването продължава.

Източник: БГНЕС    
марихуана варна соларни панели митница
