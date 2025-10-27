България

Митничари хванаха 3454 сексуални стимуланти и анаболни стероиди

Двете пратки са били с направление от България за Великобритания

27 октомври 2025, 15:48
Митничари хванаха 3454 сексуални стимуланти и анаболни стероиди
Източник: Агенция „Митници“

О бщо 3454 сашета, таблетки и ампули сексуални стимуланти и анаболни стероиди в две отделни куриерски пратки задържаха служители от Териториална дирекция Митница-София, съобщиха от Агенция „Митници“.

Инспекторите са селектирали пратките за проверка след анализ на стоки, вложени в пратки за износ. Двете пратки са били с направление от България за Великобритания, а изпращачи са български граждани с адресни регистрации в различни градове в страната. Като съдържание на пратките е посочено - хранителни добавки.

Задържаха анаболни стероиди за над 200 000 лева в София

На 21.10.2025 г., при извършената проверка на първата селектирана пратка, е установено, че тя съдържа 110 опаковки с 1580  таблетки и 40 ампули  различни анаболни стероиди. На 22.10.2025 г. митническите служители открили в другата селектирана пратка 262 кутии с 1834 сашета сексуален стимулант за мъжка потентност. 

Митничари задържаха нелегални медикаменти за полова мощ

Административнонаказателни производства са в ход и по двете проверки.

Източник: БТА, Анита Иванова    
Митница София Анаболни стероиди Сексуални стимуланти
