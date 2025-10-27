Митничари хванаха 3454 сексуални стимуланти и анаболни стероиди

О бщо 3454 сашета, таблетки и ампули сексуални стимуланти и анаболни стероиди в две отделни куриерски пратки задържаха служители от Териториална дирекция Митница-София, съобщиха от Агенция „Митници“.

Инспекторите са селектирали пратките за проверка след анализ на стоки, вложени в пратки за износ. Двете пратки са били с направление от България за Великобритания, а изпращачи са български граждани с адресни регистрации в различни градове в страната. Като съдържание на пратките е посочено - хранителни добавки.

На 21.10.2025 г., при извършената проверка на първата селектирана пратка, е установено, че тя съдържа 110 опаковки с 1580 таблетки и 40 ампули различни анаболни стероиди. На 22.10.2025 г. митническите служители открили в другата селектирана пратка 262 кутии с 1834 сашета сексуален стимулант за мъжка потентност.

Административнонаказателни производства са в ход и по двете проверки.