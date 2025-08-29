България

Мирослав Рашков е новият главен секретар на МВР

Президентът Румен Радев подписа указ за назначаването му

29 август 2025, 12:51
П резидентът Румен Радев подписа указ, с който назначава Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

„На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 36, ал. 3 от закона за Министерството на вътрешните работи, държавният глава Румен Радев подписа днес указ за назначаването на главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.

Президентът възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи,

пише в указа на Радев.

Преди два дни (на 27 август) правителството прие решение за предложение до президента за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР).

До момента Рашков беше изпълняващ функциите главен секретар на министерството.

Предложението се основава на работата на политическото ръководство на МВР и политическата неутралност на Мирослав Рашков, каза тогава министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Кой е Мирослав Рашков

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен, се посочва на сайта на МВР. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA.

В МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Велико Търново. След това кариерата му продължава в Главна дирекция „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Криминална полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - МВР.

От 12 юли 2023 г. той е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП.

Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които “Почетен медал” и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, "Почетен знак на МВР - II степен" от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.

