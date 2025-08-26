Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и представители на ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще направят инспекция на строителството на участък 1 от автомагистрала "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", както и на напредъка по път III-305, съобщиха от ресорното министерство.

По думите на министър Иванов най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът на АМ "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци".

Миналата седмица той направи инспекция на довършителните дейности по автомагистрала "Европа", която се очаква да бъде готова до средата на септември.