Мицкоски: Ние сме много пред Албания

Мицкоски: Обективната оценка е, че Черна гора е първа, на второ място сме ние и Сърбия

6 ноември 2025, 17:05
Мицкоски: Ние сме много пред Албания
Източник: EPA/БГНЕС

„Да направим конституционните промени, ще станем най-добрите, и после пак да получим ново вето и отново нови проблеми? Тогава със сигурност ще получим петица и ще станем шампиони“.

Така премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски коментира иронично доклада на Европейската комисия за напредъка на страната му, в който се призовава за вписване на българите в Конституцията. Той не е съгласен с констатацията, че има други държави, които са пред страната му, получила оценка „3“.

ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

В доклада се подчертава, че Северна Македония трябва да засили усилията си за зачитане на върховенството на закона, особено чрез защита на „независимостта и интегритета на съдебната власт и засилване на борбата срещу корупцията“.

„Ние сме много пред Албания, въпреки изявленията на някои еврокомисари. Обективната оценка е, че Черна гора е първа, на второ място сме ние и Сърбия, а след това идват Албания, Босна и Херцеговина, Косово и т. н. от държавите в региона“, обяви Мицкоски.

Източник: БГНЕС    
Християн Мицкоски Северна Македония Конституционни промени
