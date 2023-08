"Мега звяр 2: Падината" стана най-гледаният филм през изминалия уикенд у нас

С ъздаденият по втория от общо осемте романа на Стив Олтън "Мега звяр 2: Падината" стана най-гледаният филм през изминалия уикенд, когато излезе по екраните у нас, сочат обобщените данни от киносалоните. Продължението на филма от 2018 година, когато героят на Джейсън Стейтъм отново бореше излязло от Юрския период морско животно, е гледано от 17 929 зрители и отчита 247 688 лева от билетите им.

На втора позиция е "Опенхаймер", който през уикенда, отбелязващ годишнина от събитието, върху което е съсредоточен филма, добавя още 16 374 зрители. Историята на човека, който ръководи проекта "Манхатън", е гледана вече от 124 805 зрители и има 1 580 637 лева приходи от билетите им за трите седмици в кината.

Точно три седмици в кината е и третият по ред в топ 10 - фентъзи комедията "Барби". Историята на най-популярната кукла, която трябва да преобърне в обичайния им ред събитията в "Барби свят", след като Кен се опитва да установи мачизма, е гледана от общо 147 687 зрители и има 1 639 294 лева от билетите им.

На четвърто място е другият летен хит - "Мисията невъзможна: Пълна разплата - част I", който е по екраните от средата на юли. Преследването, съчетано с борбата с изкуствен интелект, в което влиза дори и "Ориент експрес", е гледано вече от 51 911 зрители и има 673 511 лева от билетите им.

Пето място е за "Привидения в къщата", вдъхновен от едноименната атракция на "Дисниленд". Наемането на екип от "експерти по духове" от семейство, което купува огромно имение, пълно със сприхави духове, е проследено от 12 293 зрители и отчита 142 214 лева от билетите им за десетте дни в кината.

На шеста позиция сред най-гледаните филми е "Стихии". Анимацията, представяща четирите природни стихии – огън, вода, земя и въздух, и проследяваща техните приключения, е гледана от 64 101 зрители и има 737 822 лева приходи.

Седмо място заема още един летен хит - "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата". Петият филм от поредицата за най-известния археолог, който в този има шанса да малко да се запознае на живо с битката за Сиракуза отпреди 2 000 години, е гледан от 93 165 зрители и има 1 166 167 лева за месец и половина в кината.

На осма позиция е "Говори с мен", който е твърдо в хорър жанра. Интензивното действие, свързано с пристрастяването на група приятели да викат духове с помощта на балсамирана ръка, е вече втора седмица по екраните, като са го гледали 8 753 зрители и има 96 747 лева приходи.

Девето място заема анимацията "Алберт", която е в кината вече четвърта седмица. Датският разказ за двама приятели, които тръгват на вълнуващо пътешествие, но се оказват замесени в обира на най-големия диамант в света, е гледан от 7 214 зрители и има 70 209 лева приходи от билетите им.

Десети по ред е "Руби Гилман: Тийн кракен". Анимационната история за израстването ни от малки в големи, в този случай - за тийнейджърката Руби, потомка на воини Кракен, борещи с русалките, която трябва да прегърне русалката Челси, с която са в една гимназия, е месец и половина в кината, като е гледана от 18 860 зрители и има 187 594 лева приходи.

