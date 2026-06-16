България

Кола блъсна 4-годишно момиченце в Девин, шофьорът не намалил край детска площадка

Шофьорът е изпробван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни

16 юни 2026, 14:02
Кола блъсна 4-годишно момиченце в Девин, шофьорът не намалил край детска площадка
Източник: БТА

Д ете на 4 години е ранено при катастрофа край детска площадка в Девин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Смолян. Инцидентът е станал на ул. „Родопи“. 

По първоначални данни 36-годишен водач на лек автомобил, при приближаване към района на детска площадка, където играели деца, не е намалил скоростта на движение.  

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Говорителят на полицията Елена Стоилова уточни, че в момента, когато автомобилът наближил, момиченцето тръгнало да пресича улицата и било ударено. На място е оказана спешна медицинска помощ. Детето е получило леки контузии, прегледано е и е освободено за домашно лечение.

Шофьорът е изпробван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

Източник: БТА, Елена Павлова    
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