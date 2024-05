Мария Бакалова и Бойко Кръстанов са сред новите членове на Европейската филмова академия

А ктьорите Мария Бакалова и Бойко Кръстанов, както и още 15 представители на българската кинематография, са сред 709-те новоприети членове на Европейската филмова академия. Тя обяви новите попълнения в състава си на Деня на Европа - 9 май.

Веднъж всяка година Европейската филмова академия (ЕФА) приема нови членове, като тази година броят им е рекорден, се посочва в прессъобщение на сайта на академията. Така се усилва гласа на европейското кино по света, отбелязват от ЕФА.

Освен двамата български актьори, към ЕФА се присъединяват и режисьорите Лиза Боева, Андрей Хадживасилев, Коста Каракашян, Ники Стоичков и Галя Стоянова, както и операторите Иван Чертов и Александър Станишев, и сценаристите Теодора Маркова и Симеон Венциславов. Изпълнителният директор на Националния филмов център Петър Тодоров и Амитабх Вардхан, главен изпълнителен директор на Cine Grand също вече са членове на ЕФА редом с продуцентите Борислав Борисов, Кристина Деспотова, Ралица Големанова и Ирина Гурова.

Те са приети в ЕФА редом с изтъкнати актьори и кинотворци като актрисата Кейт Бланшет, режисьорите София Екзарху и Матео Гароне. Сред новоприетите членове на академията 49 на сто са жени, 50 на сто са мъже и един процент се определят като небинарни. Почти четвърт от всички тях са на възраст под 36 години.

