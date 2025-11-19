България

Манол Генов: При 27% от проверените речни участъци по Черноморието са установени нарушения

Най-голям проблем има в урбанизирани територии – Свети Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна

19 ноември 2025, 11:47
Манол Генов: При 27% от проверените речни участъци по Черноморието са установени нарушения
Източник: БТА

П ри проверките на речни участъци по Черноморието са установени 27% с реални нарушения, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов на брифинг в Министерския съвет след заседанието на правителството.

Проверките са направени по Северното и Южното Черноморие от Басейнова дирекция „Черноморски регион“, РИОСВ -Варна и РИОСВ- Бургас.

"Проверките обхванахс 52 речни участъка – 16 по Северното и 36 по Южното Черноморие", посочи Манол Генов.

Той уточни, че са установени 14 участъка с нарушена проводимост, 7 покрити участъка, които са вкарани в тръби, 9 застроени, 6 коригирани участъка и 8 почистени некоригирани участъка.

По негови думи проверките показват, че най-голям проблем има в урбанизирани територии – Свети Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Защитените зони като Ропотамо, Ахелой, Велека и др.  са в изключително добро състояние, каза министърът.

При проверките е установено още, че на много места водните участъци не са отразени в кадастралните карти.

"В урбанизирани територии, специално на Свети Влас, Елените, Лозенец и Царево, констатирахме намалена проводимост на водните течения. В природните участъци не открихме нарушения", добави Генов.

Готвим подробен доклад и правим проверки из цялата страна за нарушения при застрояването, коментира министърът по повод бедствието в Елените през октомври.

Източник: Петра Куртева, БТА    
Манол Генов Черноморие нарушения
