КЗП затвори два хотела и заведение за хранене заради нарушения

К омисията за защита на потребителите (КЗП) взе решение за налагане на принудителни административни мерки по Закона за туризма, с които временно се преустановява дейността на три туристически обекта - два за настаняване и едно заведение за хранене и развлечения, разположени в курортен комплекс Боровец, в София и в Бургас, съобщиха от институцията.

Мерките са резултат от извършени проверки, при които са установени сериозни нарушения, свързани с предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани обекти, без изискуемите удостоверения за категоризация или временни такива и ще останат в сила до отстраняване на установените нарушения и привеждане на дейността в съответствие със законовите изисквания. Подобни нарушения засягат пряко правата и сигурността на потребителите, както и подкопават прозрачността и доверието в туристическия пазар, посочват от КЗП.

Комисията напомня на всички търговци в туристическия сектор, че предоставянето на услуги без необходимото удостоверение за категоризация представлява сериозно нарушение и води до незабавни административни санкции.

КЗП остава ангажирана с активен контрол и гарантиране на честни и прозрачни условия за потребителите.

Комисията засили действията си в защита на потребителите преди началото на активния зимен туристическия сезон.