Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

Досега председател се назначаваше с указ на президента

3 ноември 2025, 15:18
Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС
Източник: БТА

П о искане на депутати от 51-вото Народно събрание Конституционният съд (КС) образува дело за обявяване за противоконституционни приетите от Народното събрание промени в закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). С тях председателят на агенцията ще се избира от парламента по предложение на Министерския съвет. 

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

Досега председател се назначаваше с указ на президента. Румен Радев наложи вето върху текстовете, което беше преодоляно от мнозинството в Народното събрание.

Окончателно: НС отне правото на Радев да назначава шеф на ДАНС

При внасяне на жалбата в КС Петър Петров от „Възраждане“ уточни за БТА, че законът е противоконституционен, противоречи на разделението на властите, на ролята на президентската институция като балансьор между властите.

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

Под искането до КС са се подписали общо 59 народни представители. Освен от „Възраждане“, подписи са сложили трима депутати от „Продължаваме промяната“, 13 - от „Алианс за права и свободи“ и парламентарната група на „Величие “, каза още Петър Петров.

Източник: БТА, Марин Колев    
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

