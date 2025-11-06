Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

К ризата с боклука в София се разраства. Две дружества са обжалвали частичното решение на Столичната община да прекрати обществената поръчка за почистването на града през следващите пет години. Жалбите засягат т.нар. зона 6 („Люлин“ и „Красно село“) и зона 3 („Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“) – именно районите, в които вече има или се очакват сериозни затруднения с извозването на отпадъците и снегопочистването.

Жалбите са подадени на 5 ноември, сочат данни от регистъра на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Докато регулаторът не се произнесе, общината няма право да сключва нови договори за почистване в тези райони. Това означава, че кризата, която вече е факт в „Люлин“ и „Красно село“, може да се прехвърли и към източните части на града, пише Mediapool.

Кой обжалва

Първата жалба е от консорциум „Почистване Триадица“, който атакува прекратяването на процедурата за зона 6 – „Люлин“ и „Красно село“. Това обединение остана единствен кандидат в надпреварата, но общината реши да не сключва договор с него заради високата предложена цена и липсата на конкуренция. В консорциума влизат фирмите „Транс 2025“, свързвана с Христофорос Аманатидис – Таки, и К М Д на бизнесмена Атанас Търев, които вече работят заедно по почистването на Пловдив.

Втората жалба е срещу прекратяването на поръчката за зона 3 – „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Тя е подадена от консорциум „Чистота Средец“, който беше отстранен на етап технически изисквания. В обединението влиза фирмата „Еко клийн сървисиз“, чиято собственост и предишни връзки водят отново към мрежа от дружества, свързвани с „Новита холдинг груп“ и косвено с Таки.

Какво следва

Докато КЗК не се произнесе по жалбите, решенията на общината за прекратяване на процедурите не могат да влязат в сила. Това блокира възможността на администрацията да започне нови – било чрез инхаус процедура със „Софекострой“ (за „Люлин“ и „Красно село“) или чрез пряко договаряне с нов изпълнител (за „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“).

В момента почистването на „Люлин“ се извършва от Столичното предприятие за третиране на отпадъците, а на „Красно село“ – от общинската фирма „Софекострой“, но това се случва в кризисен режим и без достатъчно техника. За „Подуяне“, където договорът с настоящия изпълнител изтича на 1 декември, кметът Кристиян Христов предупреди за „сериозни затруднения в сметоизвозването и снегопочистването“.

„Очаквам проблеми поне за няколко седмици. Работим по вариант за закупуване на техника и разкриване на щатни бройки за собствено звено по почистване“, посочи Христов.

Общината и „Спаси София“: кризата ще се задълбочи

От екипа на кмета Васил Терзиев признават, че жалбите замразяват плановете за въвеждане на трайно решение. Общината вече е осигурила 9 млн. лв. за закупуване на нова техника за „Софекострой“, за да поеме постоянната поддръжка на „Люлин“ и „Красно село“. Но без влязло в сила прекратяване на старите поръчки, това не може да се случи.

Политическата формация „Спаси София“ също реагира остро. Според лидера Борис Бонев, жалбите ще задълбочат кризата, тъй като „недостатъчният общински капацитет за три района ще трябва да се раздели вече на шест“.

„София няма достатъчно техника нито за боклука, нито за снега. Ако не се вземат спешни мерки, до края на годината кризата може да обхване още 12 района“, предупреди Бонев.

Той напомни, че „Спаси София“ е настоявала поръчката за чистотата да бъде пусната по-рано, за да има време за очакваните съдебни и административни спънки.​