Парламентът обсъжда на второ четене промените в Изборния кодекс

От "Възраждане" предлагат ограничаването на броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20

Обновена преди 3 часа / 5 февруари 2026, 06:57
Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.
От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?
П арламентът обсъжда на второ четене промените в Изборния кодекс, внесени от „Възраждане“, с които се ограничават до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на ЕС.

Правната комисия прие на второ четене поправките в Изборния кодекс

Надежда Йорданова (ПП-ДБ) коментира, че се ограничава правото на българските граждани извън ЕС да упражнят правото си на глас с една единствена цел - да се накажат онези български граждани, които на предишните избори не са подкрепили „ДПС-Ново начало“ и са оттеглили подкрепата си от ИТН. Не обосновахте защо да са 20, Борисов каза: „Обещал съм“, посочи тя и попита на кого и на каква цена. 

Драгомир Стойнев („БСП-Обединена левица“) посочи, че Великобритания провежда избори зад граница единство в своите посолства и консулства, защото е нормално да има по-голям контрол. Няма как да финансираме изборите на някого, който живее извън граница и не си плаща данъците в страната, цитира той свои колеги във Великобритания. Съгласни ли сте на някой, който не си плаща данъците, изведнъж ние да му правим изборите, попита Стойнев. Депутатът от БСП отбеляза, че не премахват правото на този български гражданин извън ЕС да гласува. По думите му той може да отиде в съответното посолство или консулство или да си вземе самолета и да си дойде в родината. Де факто вие предлагате ние да финансираме избора на някого, който може би има български паспорт единствено и само защото дядо му или баба му е български гражданин, коментира Стойнев и предложи нещо, което определи като ексцентрично - да накарат хората, които са извън граница, да финансират изборите и ще им отварят секции където пожелаят. 

Правната комисия разглежда на второ четене поправките в Изборния кодекс

Мартин Димитров (ПП-ДБ) посочи, че Йорданова пита ГЕРБ, а й отговаря БСП. Българите от чужбина изпращат огромни средства в България, което означава, че това се превръща и в платени данъци и в инвестиции, отбеляза Димитров.  

Не мога да приема, че представител на Социалистическата партията ще противопоставя едни български граждани на други български граждани, отговори Надежда Йорданова на Драгомир Стойнев. Нима БСП не беше тази партия, която подкрепи Конституцията, в която пише българските граждани да имат еднакви права независимо къде се намират, посочи тя. Йорданова отбеляза, че само за 2024 г. приносът на българските граждани в чужбина е 3 млрд. евро.

Танер Али от „Алианс за права и свободи“ предупреди, че ако се приеме законът в този му вид с ограничението на секциите, ще сезират Конституционния съд, всички европейски институции, ОССЕ и Венецианската комисия. Той призова да не се нарушава Конституцията на България. 

В отговор Петър Петров („Възраждане“) припомни изказване от 2021 г. на тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков, който обвинил турските власти във вмешателство в изборите у нас в полза на ДПС. Само след десет месеца ни очакват отново президентски избори, които могат да бъдат отново с парламентарните, и от „Възраждане“ няма да допуснем отново 90 хиляди гласа за Движението за права и свободи, посочи той.

Правната комисия вече прие текстовете със скандал и обвинения в зависимости. "Против" се обявиха от ПП-ДБ, "ДПС-Ново начало", АПС, МЕЧ и "Величие". Не бяха приети поправките по предложение на ПП-ДБ – секциите да се ограничат до 100, а не до 20 и при електронните заявления Централната избирателна комисия да изисква допълнителна проверка чрез SMS. Комисията не одобри и предложението на МЕЧ – от списъка с ограничения да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.

Източник: Теодора Цанева, БТА    
изборен кодекс промени нс второ четене гласуване
