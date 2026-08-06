България

Конституционният съд ще разгледа жалбите срещу Бюджет 2026

Магистратите обединиха искането на омбудсмана и двете жалби на депутати срещу оспорени текстове от закона

Василена Василева Василена Василева

6 август 2026, 13:33
Конституционният съд ще разгледа жалбите срещу Бюджет 2026
Източник: iStock photos/Getty images

К онституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана Велислава Делчева за обявяване на противоконституционни на разпоредби от Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Омбудсманът атакува в КС промените за минималната заплата и трудовия стаж

Решението е взето на заседание на съда, проведено на 6 август. Конституционните съдии са обединили жалбата на омбудсмана с още две вече образувани производства по искания на народни представители от 52-рото Народно събрание. Така трите жалби ще бъдат разгледани в рамките на едно общо конституционно дело с докладчик съдия Соня Янкулова.

  • Какво оспорва омбудсманът

Велислава Делчева сезира Конституционния съд на 4 август, като атакува текстове от бюджетния закон, свързани с определянето на минималната работна заплата и начина, по който се изчислява трудовият стаж при работа на непълно работно време.

Според нея с приетите промени се преустановява действието на досегашния механизъм за ежегодно определяне на минималната работна заплата, без законът да предвижда нов механизъм или срок, в който такъв да бъде въведен.

По думите на омбудсмана това създава правна несигурност както за работещите, така и за работодателите.

Делчева оспорва и измененията в Кодекса на труда, според които трудовият стаж при работа на непълно работно време ще се отчита пропорционално на реално отработените часове. Според нея новите правила могат да доведат до ограничаване на трудовите права на част от работещите.

КС образува дела по жалбите на ГЕРБ-СДС и ПП срещу Бюджет 2026

  • Това е третата жалба срещу бюджета

Искането на омбудсмана е третото, с което Конституционният съд е сезиран във връзка със Закона за държавния бюджет за 2026 г.

В края на юли свои жалби внесоха и парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната“, макар и с различни мотиви.

От ГЕРБ-СДС твърдят, че бюджетът противоречи на Конституцията, Закона за публичните финанси и европейските фискални правила. Според партията предвиденият бюджетен дефицит от 5,7% надхвърля допустимата граница от 3%.

От „Продължаваме Промяната“ атакуват няколко разпоредби в бюджетните закони. Освен промените, свързани с минималната работна заплата и трудовия стаж, формацията оспорва и текстове за възнагражденията на магистратите, както и измененията, засягащи възможността за преразглеждане на решения на ТЕЛК.

Омбудсманът сезира КС за „замразената“ минимална заплата и новите правила за трудовия стаж

  • Какво следва

След като Конституционният съд допусна исканията за разглеждане по същество, предстои да бъдат събрани становища от заинтересованите институции и страни по делото.

Едва след това магистратите ще се произнесат с окончателно решение дали оспорените разпоредби от Закона за държавния бюджет за 2026 г. са в съответствие с Конституцията.

Законът за държавния бюджет за 2026 г. беше приет след продължителни политически спорове и предизвика критики както от опозицията, така и от синдикални организации и работодатели.

Сред най-оспорваните промени са временното спиране на механизма за определяне на минималната работна заплата, новият начин за изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време, както и редица разпоредби, свързани с публичните финанси, съдебната власт и системата на ТЕЛК.

Решението на Конституционния съд ще бъде от ключово значение, тъй като може да доведе до отпадане на част от спорните текстове и да наложи промени в приетия бюджет.

Редактор: Василена Василева
Източник: КС    
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