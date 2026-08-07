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Конфликтът в Банско: Чуждестранните деца са били у нас по инициатива на България

Идеята страната ни да бъде домакин е била обсъдена още преди два месеца по време на международен семинар в Унгария, заяви председателят на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов

Василена Василева Василена Василева

7 август 2026, 09:51
Конфликтът в Банско: Чуждестранните деца са били у нас по инициатива на България
Източник: iStock Photos

Ч уждестранната група деца, която беше замесена в инцидент в Банско, е пристигнала в България за международен лагер по инициатива на българската страна. Това заяви председателят на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов в ефира на „Здравей, България“.

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По думите му идеята България да бъде домакин е била обсъдена още преди два месеца по време на международен семинар в Унгария.

„Инициирахме желанието България да е домакин“, обясни Гълъбов.

Той припомни, че преди около месец в Брезник също е бил организиран международен лагер, който според него е преминал без проблеми и организацията е била на високо ниво.

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  • „Дори да е имало провокация, това не оправдава реакцията“

Според Гълъбов е възможно някое от децата в Банско да е подвикнало или да е провокирало преминаващи хора.

Той обаче подчерта, че това по никакъв начин не оправдава последвалата реакция.

„Тези деца не говорят български, така че тук е спорен въпросът какво точно са казали, как са го казали и каква е интонацията. Дори да има словесна провокация, дори някой да бъде обиден, защо трябва да вървим на расистка основа?“, заяви Гълъбов.

Той определи като особено притеснително обстоятелството, че други деца или по-големи младежи са отишли да търсят саморазправа.

„За мен е странно защо не ги обидиха на италианци, швейцарци, холандци или австрийци. Религията е лично право всеки да я изповядва“, каза той.

По думите му децата, участвали в лагера, са от Швейцария, Италия, Нидерландия и Холандия.

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  • Подаден е сигнал до премиера

Гълъбов съобщи, че организацията е информирала министър-председателя за случая.

„Дадохме сигнал на министър-председателя и му казахме, че за нас това е недопустимо. Той каза, че това е притеснително и нанася имиджова щета към България, както и че всичко, което трябва да бъде предприето от закона, ще бъде направено“, заяви председателят на Федерацията на ционистите.

  • Кой ще плати щетите в хотела?

По повод нанесените щети в хотела Гълъбов коментира, че при подобни международни лагери обичайно се оставя депозит.

„Хотелиерите са наясно, че когато идват деца, може да има някакви щети. Ако не са поискали депозит, ще бъде платено“, обясни той.

По думите му щетите на хотела ще бъдат покрити.

„Мисля, че на хотелиера всичко ще му бъде заплатено, ако трябва и писмо с извинение ще му бъде изпратено“, добави Гълъбов.

Случаят в Банско предизвика обществена реакция, след като чуждестранни деца, участващи в международен лагер, станаха обект на конфликт с местни младежи. Случаят привлече внимание и заради твърденията за прояви на антисемитизъм.

Разследването по случая трябва да установи какво точно е предизвикало конфликта, кои са участвали в него и има ли данни за престъпление. Междувременно организаторите на лагера настояват за реакция от страна на институциите и за недопускане на подобни случаи в бъдеще.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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