България

Кола "полетя" и се вряза в магазин в Шумен, двама души пострадаха тежко

Причините за възникване на инцидента се изясняват

Обновена преди 1 час / 18 април 2026, 10:35
Източник: БТА

Т рима души са откарани в шуменската болница след катастрофа между два автомобила на бул. “Симеон Велики” в града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Лек автомобил се е ударил в друг автомобил и е паднал от около три метра като е спрял в мебелен магазин на булеварда. 

 

В лечебно заведение е установено, че шофьорът на единия автомобил, 25-годишен от Шумен, е без травматични увреждания, но шофьорът на другия, 53-годишен мъж от Шумен, е с мозъчно сътресение и травма на шията, а спътникът му - местен жител, също на 53 години, е с множество счупвания на ребра и пневмоторакс. Двамата са настанени за лечение в болницата, уточниха от пресцентъра на полицията.  

Причините за възникване на инцидента се изясняват, по първоначални данни пътното произшествие е станало след отнемане на предимство. 

Общо 33-ма неправоспособни водачи са установени да управляват моторни превозни средства при извършени проверки през март в област Шумен. Регистрирани са 42 пътнотранспортни произшествия, от които пет тежки с петима ранени. 

Източник: БТА,  Станимир Савов    
Неправоспособни водачи Мебелен магазин Катастрофа Шумен Спешна помощ ПТП Болница МВР Ранени
По темата

Ирански канонерки стреляха по танкер в Ормузкия проток

Кралицата на попа се завърна: Мадона взриви Coachella заедно със Сабрина Карпентър

Лавров: Време е за разговор със САЩ за икономическите връзки

„Може да няма утре“: Близки на Кристина Апългейт разкриха подробности за битката ѝ с МС

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Големият хит на Kia идва в Европа, цели се в бестселъра на VW

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
<p>САЩ признаха, че са загубили <strong>„очите“ на флота </strong>за $240 млн. над Ормуз</p>
„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна
Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната
Почина баскетболната легенда Оскар Шмид

Бразилецът, известен с прозвището "Святата ръка“ оставя след себе си едно от най-внушителните индивидуални наследства в историята на играта

Русия порази украинско пристанище и електроцентрала, хиляди са без ток

По първоначална информация няма жертви

Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток

Иранските въоръжени сили заявиха, че техният "контрол върху Ормузкия проток се върна към предишното си състояние"

За първи път: МЕУ постигна пълна верификация на машините за гласуване

Общо 100 държавни служители са съдействали на Централната избирателна комисия и екипа на "Сиела Норма" по процеса

Тръмп е "политически токсичен" за европейската крайна десница

Европейските крайнодесни популисти започнаха да се отдръпват от американския президент още преди тежката загуба на унгарския премиер Виктор Орбан на парламентарните избори

Зеленски е готов за среща с Путин в Истанбул

"Искаме да сложим край на тази война и на страданията на нашия народ"

Кораб изчезна в Тихия океан след тайфуна "Синлаку" - издирват шестима души

Бреговата охрана установи комуникационен график на всеки час с екипажа, но загуби контакт с него в следобедните часове на 16 април

Рядка слънчева буря с продължителност от четири дни удря Земята

​Вашите кръвоносни съдове са под "атака", защо 18 -19 април изискват максимална почивка

ПСС предупредиха туристите - може да затънете в снега в планините

Не са подходящи условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба

Електрически автобус помете три паркирани автомобила в Хасково

При инцидента няма пострадали, причините за катастрофата се изясняват

САЩ удължи с месец изключението за руския петрол

Министерството на финансите разреши сделки за вече натоварени танкери до 16 май

Пожари в руски петролни съоръжения след серия украински атаки

Москва твърди, че противовъздушната отбрана е свалила няколко дрона

Смъртен случай след взривоподобен звук в Германия

Полицията разследва силен трясък във Фолклинген, има и тежко ранени

Ирак възобнови петролния износ, Иран отново заплаши с блокиране на Ормузкия проток

Първи танкер започна товарене от южните терминали, докато напрежението около ключовия морски коридор и иранската ядрена програма остава високо

Блогър нападна Путин и го затвориха в психиатрия - след 30 дни излезе с предупреждение

След освобождаването си той предупреди, че критиките към властта имат „цена“

"Ще хвърляме бомби отново" - Тръмп заплаши Техеран

Тръмп използва термина “ядрен прах”, за да говори както за запасите от обогатен уран, така и за ядрения материал

12 досадни неща, които правят всички котки

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

Облаци и дъжд в деня за размисъл

Сбогом на една икона: Натали Бай – жената с четири Сезара, която проби в Холивуд

Елеонора Иванова ще играе с инспектор Бенишев от „Под прикритие“ в нов спектакъл

Талантите на Реал Мадрид отсрамиха батковците

НА ЖИВО: Лийдс – Уулвс, Груев резерва

Лондон съобщи за обстрелван от Иран танкер в Ормузкия проток

Иран отново затвори Ормузкия проток

