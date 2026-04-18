Кола "полетя" и се вряза в магазин в Шумен, двама души пострадаха тежко

Т рима души са откарани в шуменската болница след катастрофа между два автомобила на бул. “Симеон Велики” в града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Лек автомобил се е ударил в друг автомобил и е паднал от около три метра като е спрял в мебелен магазин на булеварда.

В лечебно заведение е установено, че шофьорът на единия автомобил, 25-годишен от Шумен, е без травматични увреждания, но шофьорът на другия, 53-годишен мъж от Шумен, е с мозъчно сътресение и травма на шията, а спътникът му - местен жител, също на 53 години, е с множество счупвания на ребра и пневмоторакс. Двамата са настанени за лечение в болницата, уточниха от пресцентъра на полицията.

Причините за възникване на инцидента се изясняват, по първоначални данни пътното произшествие е станало след отнемане на предимство.

Общо 33-ма неправоспособни водачи са установени да управляват моторни превозни средства при извършени проверки през март в област Шумен. Регистрирани са 42 пътнотранспортни произшествия, от които пет тежки с петима ранени.