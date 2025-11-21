БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета с лика на Св. Патриарх Евтимий

О т 24 ноември 2025 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ от серията „Българска иконография“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 2590.00 лева (1324.25 евро).

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.

Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай.

Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.