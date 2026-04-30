Кои са председателите на парламентарните групи и заместниците им

В 52-рото Народно събрание бяха обявени ръководствата на парламентарните групи, включително председателите и заместник-председателите им, разпределени по политически формации.

Петър Витанов от „Прогресивна България“ оглави парламентарната група на формацията. Председателят на парламента д-р Михаела Доцова изчете съставите на парламентарните групи, които след разделянето на ПП-ДБ от пет станаха шест на брой групи.

В ПГ на „Прогресивна България“ ще има четирима заместник-председател. Те са Галин Дурев, Владимир Николов, Слави Василев и Олга Борисова. Секретари на групата ще са Светла Коджабашева и Асен Бабачев, а за връзките с обществеността ще отговаря Антон Кутев.

Бойко Борисов е председател на ПГ на ГЕРБ-СДС. За заместник-председатели на групата са определени Деница Сачева, Костадин Ангелов и Румен Христов. Александър Иванов ще е секретар.

ПГ на ДПС се оглавява от Делян Пеевски. Заместник-председатели на групата са Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид и Искра Михайлова.

ПГ на „Демократична България“ се оглавява от Надежда Йорданова, а зам.-председатели ще са Божидар Божанов и Катя Панева.

Председател на ПГ на „Продължаваме промяната“ е Николай Денков. Заместник-председатели на ПГ на ПП ще са Ивайло Шотев и Татяна Султанова.

ПГ на „Възраждане“ както досега се оглавява от Костадин Костадинов, а зам.-председател е Петър Петров, със секретар Ангел Янчев.