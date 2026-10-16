Кметът на Кърджали: Към нас са отправени десетки сигнали за полицейско насилие в града

Д есетки сигнали, повечето от които за предполагаемо полицейско насилие, са постъпили към представители на ДПС в Кърджали. Това заяви заместник-председателят на партията и кмет на града Ерол Мюмюн пред журналисти.

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По думите му към него и колегите му са отправени и множество молби за съдействие. Изявлението му идва ден след като от парламентарната група на ДПС поискаха оставката на директора на Областната дирекция на МВР в Кърджали старши комисар Щерьо Милчев.

„Това, което се случва в Кърджали последните няколко месеца, не последната седмица, минава всякакви граници. Може би ведомството, старши комисар Милчев или компетентни хора от ведомството трябва да дадат обяснение“, коментира Мюмюн.

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Той уточни, че по част от случаите вече са подадени жалби и са сезирани компетентните институции. Останалите сигнали се обобщават, като от ДПС възнамеряват да ги оповестят и да ги изпратят до съответните органи.

„Няма как да определя, не съм компетентен дали тяхното задържане по една или по друга причина е обосновано, законосъобразно и т.н., не мога да го определя, но тези сигнали са за насилие върху гражданите“, заяви заместник-председателят на ДПС.

Какво отговори полицията за случая с 21-годишния Никола Николов

На въпрос дали е получил отговор от Областната дирекция на МВР в Кърджали на запитването си за случая с 21-годишния Никола Николов, Мюмюн съобщи, че документът му е бил изпратен в късния следобед на предишния ден.

„Не съм се запознал с отговора детайлно, ако трябва да бъда честен и искрен - на пръв прочит отговорът беше много постен“, коментира кметът.

На 1 октомври от пресцентъра на Областната дирекция на МВР съобщиха, че е разпоредена проверка по сигнал за полицейско насилие в Районното управление в Кърджали. Сигналът е за отношение към 21-годишен мъж, задържан по Закона за МВР, и е бил подаден до Министерството на вътрешните работи.

От областната дирекция отрекоха твърденията в публикации, че директорът старши комисар Щерьо Милчев е издал разпореждане по случая. От полицията заявиха, че след приключването на проверката обществеността ще бъде информирана за резултатите.