„Спомени с вкус“ поднася най-апетитната страна на приятелството

В новия епизод на „Спомени с вкус“ Изи ще готви рамо до рамо с талантливата кулинарка Мелят Кенан – Мели. Още преди да се запознаят, двете непрекъснато чуват колко много си приличат, а една от първите им срещи ги сближава още повече. Тогава Изи прочита бъдещето на Мелят в чаша кафе и предрича, че най-голямата ѝ мечта ще стане реалност.

Първото изпитание на приятелките в предаването ще бъдат яйца Бенедикт, които Мели специално приготвя за 24-ия рожден ден на Изи. Сега двете ще опитат да ги сготвят заедно, но дали капризният сос холандез няма да им създаде проблеми?

Източник: NOVA

Втората рецепта ще върне Мелят в детството. Любовта ѝ към готвенето идва от бабите ѝ, едната от които точи кори професионално и в очите на внучката си е истинска магьосница. Днес Мели е намерила начин да ги почете по свой специален начин. В „Спомени с вкус“ приятелките ще разкрият тайната на най-хубавите гюзлемета, но Изи ще разбере защо разточването е най-сложната част от приготвянето на това вкусно изкушение.

Източник: NOVA

А докато ароматите изпълват кухнята, Изабел е подготвила и няколко изненади за приятелката си – сред тях и трогателен поздрав от партньора на Мели – изпълнителя Emil TRF. Какво точно е видяла Изи в чашата кафе? И кое ще се окаже по трудно за приготвяне - гюзлемето или яйцата Бенедикт?

Гледайте „Спомени с вкус“ всяка събота от 17:00 ч. по NOVA. Всеки епизод може да гледате и в NOVA PLAY , както и ексклузивно съдържание зад кадър.