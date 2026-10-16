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Доналд Тръмп отмени излъчването на екзекуция на живо

Доналд Тръмп реши, че все пак ще отмени решението на Пентагона да излъчва на живо екзекуция чрез разстрел. Тази идея предизвика много критики в САЩ - и от демократи, и от републиканци

16 октомври 2026, 13:32
Доналд Тръмп отмени излъчването на екзекуция на живо
Източник: БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп отмени планираното излъчване на живо на военната екзекуция на стрелеца от "Форт Хууд”, след като решението на Пентагона предизвика остри критики в американското общество, съобщи Deutsche Welle.

"Предаването на екзекуцията на живо, за да я видят всички, можеше да бъде силен възпиращ фактор за света, който да стане свидетел на това как Америка се справя с терористи и изверги като Нидал Хасан, но много добри и добронамерени хора биха предпочели да не гледат как умира – нито чрез пряко предаване, нито по какъвто и да е друг визуален канал. Той ще умре, както е предвидено, чрез разстрел, но това събитие няма да бъде излъчвано на живо”, написа Тръмп в социалните мрежи. 

Тръмп отмени решението на Хегсет

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви миналата седмица плановете за пряко излъчване на екзекуцията чрез разстрел на Хасан на 3 декември, което веднага беше остро осъдено от както от републиканците, така и от демократите в Конгреса, а и от Католическата църква. Нидал Хасан, бивш офицер от армията, уби 13 военнослужещи и рани десетки други при масова стрелба през 2009 г. във военната база "Форт Худ” в Тексас. Той откри огън срещу военнослужещите в отговор на това, което заяви, че смята за необосновани военни действия на Съединените щати срещу мюсюлмански държави. Прокурорите заявиха, че преди стрелбата той е поддържал контакти с радикални религиозни лидери в Йемен. През 2013 г. Хасан беше осъден на смърт от военно съдилище.

Решението на Тръмп да се намеси и да отмени плановете на Хегсет идва, след като миналата седмица вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че "няма да гледа” екзекуцията на Хасан, ако тя бъде излъчена. Републиканците в Конгреса също призоваха Хегсет да преосмисли решението си, като някои от тях критикуваха този ход като нещо, което биха направили талибаните в Афганистан или диктаторите и което би могло да вдъхнови терористични актове. Пентагонът не е провеждал публична военна екзекуция от 30-те години на миналия век.

Критики от всички политически среди

"Хасан трябва да бъде екзекутиран, но да се направи екзекуцията му публична и да се излъчи на живо? Това е повече от отвратително. Публичните екзекуции са нещо, което правят репресивни диктатури като Иран и Афганистан. Това не бива да се случва в Америка”, написа миналата седмица в X сенатор Том Тилис - републиканец от щата Северна Каролина и яростен критик на Хегсет. 

Този обрат настъпи, след като републиканецът от Камарата на представителите на Кентъки Томас Маси внесе обвинения за импийчмънт срещу Хегсет, включително заради войната с Иран, ударите на администрацията на Тръмп срещу лодки в Карибския басейн и предполагаемото потискане на свободата на словото от страна на шефа на Пентагона в борбата му с демократите относно призивите им към войниците да отказват незаконни заповеди. Демократите обмислят да възстановят подкомисия за разследване на Пентагона – и на Хегсет, ако установят контрол над Конгреса през ноември.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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