Доналд Тръмп отмени излъчването на екзекуция на живо

А мериканският президент Доналд Тръмп отмени планираното излъчване на живо на военната екзекуция на стрелеца от "Форт Хууд”, след като решението на Пентагона предизвика остри критики в американското общество, съобщи Deutsche Welle.

"Предаването на екзекуцията на живо, за да я видят всички, можеше да бъде силен възпиращ фактор за света, който да стане свидетел на това как Америка се справя с терористи и изверги като Нидал Хасан, но много добри и добронамерени хора биха предпочели да не гледат как умира – нито чрез пряко предаване, нито по какъвто и да е друг визуален канал. Той ще умре, както е предвидено, чрез разстрел, но това събитие няма да бъде излъчвано на живо”, написа Тръмп в социалните мрежи.

Тръмп отмени решението на Хегсет

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви миналата седмица плановете за пряко излъчване на екзекуцията чрез разстрел на Хасан на 3 декември, което веднага беше остро осъдено от както от републиканците, така и от демократите в Конгреса, а и от Католическата църква. Нидал Хасан, бивш офицер от армията, уби 13 военнослужещи и рани десетки други при масова стрелба през 2009 г. във военната база "Форт Худ” в Тексас. Той откри огън срещу военнослужещите в отговор на това, което заяви, че смята за необосновани военни действия на Съединените щати срещу мюсюлмански държави. Прокурорите заявиха, че преди стрелбата той е поддържал контакти с радикални религиозни лидери в Йемен. През 2013 г. Хасан беше осъден на смърт от военно съдилище.

Решението на Тръмп да се намеси и да отмени плановете на Хегсет идва, след като миналата седмица вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че "няма да гледа” екзекуцията на Хасан, ако тя бъде излъчена. Републиканците в Конгреса също призоваха Хегсет да преосмисли решението си, като някои от тях критикуваха този ход като нещо, което биха направили талибаните в Афганистан или диктаторите и което би могло да вдъхнови терористични актове. Пентагонът не е провеждал публична военна екзекуция от 30-те години на миналия век.

Критики от всички политически среди

"Хасан трябва да бъде екзекутиран, но да се направи екзекуцията му публична и да се излъчи на живо? Това е повече от отвратително. Публичните екзекуции са нещо, което правят репресивни диктатури като Иран и Афганистан. Това не бива да се случва в Америка”, написа миналата седмица в X сенатор Том Тилис - републиканец от щата Северна Каролина и яростен критик на Хегсет.

Този обрат настъпи, след като републиканецът от Камарата на представителите на Кентъки Томас Маси внесе обвинения за импийчмънт срещу Хегсет, включително заради войната с Иран, ударите на администрацията на Тръмп срещу лодки в Карибския басейн и предполагаемото потискане на свободата на словото от страна на шефа на Пентагона в борбата му с демократите относно призивите им към войниците да отказват незаконни заповеди. Демократите обмислят да възстановят подкомисия за разследване на Пентагона – и на Хегсет, ако установят контрол над Конгреса през ноември.