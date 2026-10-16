Българин, превозвал мигранти, бе задържан след гонка с полицията край Солун

Б ългарски гражданин на 61 години, превозващ нелегални мигранти, е бил задържан снощи край Солун в Гърция след преследване с полицията.

Българин е арестуван в Гърция за трафик на нелегални мигранти

Мъжът се опитал да избяга от полицейски патрул на пътя между селищата Агиос Василиос и Хориатис, близо до града.

Първоначално бягал с автомобила си, а след това и пеша, но бил настигнат и задържан въпреки оказаната съпротива.

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В колата му били установени трима чужденци от Иран, които нямали документи за законен престой в Гърция.

Те заявили, че са влезли на гръцка територия от границата с Турция по река Марица (Еврос).