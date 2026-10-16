„Обявявам тази жена за мъртва“: Смразяващата история на Рут Снайдър - единственият човек, заснет на електрическия стол

Н апрежението е доведено до краен предел, когато Рут Снайдър - жена, осъдена на смърт за бруталното убийство на съпруга си - е привързана към електрическия стол в легендарния затвор Синг Синг на 12 януари 1928 г. Случаят вече се е превърнал в истинска медийна сензация, а в залата цари пълна тишина, докато осъдената плаче и се моли за милост. В самия момент на екзекуцията никой от присъстващите не чува тихото щракване на затвора на фотоапарата.

На следващия ден кадърът от последните секунди на Снайдър излиза на първа страница във вестник New York Daily News.

Тя остава първият и единствен човек, чиято смърт на електрическия стол е запечатана на лента. Последните ѝ мигове са заснети от Том Хауърд – фотограф на Chicago Tribune, привлечен специално за задачата от New York Daily News. Нюйоркското издание го наема с надеждата, че затворническите надзиратели няма да разпознаят репортер от друг град. Хауърд крие сгъваем апарат около глезена си и успява да направи скандалната снимка чрез задвижващ механизъм и жица, прекарана по крачола на панталона му.

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Това е разтърсващ финал на историята на Рут Снайдър, чието хладнокръвно престъпление пълни страниците на жълтата преса в продължение на месеци, а по-късно вдъхновява и класическия филмов ноар „Двойна застраховка“.

Животът и престъпленията на „ледената убийца“

До 1925 г. Рут Снайдър живее в изключително нещастен брак. Съпругът ѝ не само продължава да скърби за починалата си бивша годеница, но и прекарва времето си в пиянство, вместо със Снайдър и деветгодишната им дъщеря. През същото лято тя се запознава с търговския представител Хенри Джъд Грей и двамата започват страстна извънбрачна връзка.

Две години по-късно любовниците решават да избягат заедно. Според исторически източници те планират да финансират новия си съвместен живот, като сключат застраховка „Живот“ на името на съпруга ѝ. Снайдър прави полица за 45 000 долара (равняващи се на над 800 000 долара днес) с клауза за „двойно обезщетение“, която гарантира удвояване на сумата, ако смъртта настъпи при злополука, включително инцидент или убийство.

На 20 март 1927 г. двамата привеждат пъкления си план в действие. Снайдър и Грей умъртвяват съпруга ѝ, като първо го удрят с тежест от прозорец, след това пъхат напоен с хлороформ памук в ноздрите му и накрая го удушават с тел от рамка за картина. След престъплението Снайдър инсценира обир и подава сигнал в полицията, твърдейки, че „двама гигантски италианци“ са нахлули с взлом в дома им в Куинс, Ню Йорк.

Следствието обаче бързо разплита лъжата. Въпреки че Снайдър твърди за грабеж, „нападателите“ са оставили златния джобен часовник на съпруга ѝ. Версията ѝ, че е била вързана от извършителите, също буди съмнение, тъй като въжетата са стегнати единствено около краката ѝ, докато ръцете ѝ са напълно свободни.

Притиснати от доказателствата, Снайдър и Грей правят пълни признания, като бързо започват да прехвърлят вината един върху друг. И двамата са арестувани, признати за виновни в предумишлено убийство и осъдени на смърт чрез електрически стол.

The most disturbing photos of people just before they were executed 🧵 1. Ruth Snyder, the first person who was pictured being electrocuted on the chair https://t.co/466CUANBnc — Soma (@somadwrites) December 6, 2024

Медийният цирк и тайният план на екзекуцията

Отразяването на процеса и смъртната присъда се превръща в невиждан медиен цирк. Жълтите издания се надпреварват да публикуват зловещи и често измислени подробности, за да вдигнат тиражите си. Пресата лепва на Снайдър епитети като „изкуствената руса убийца“, „ледената висулка от Куинс“ и „безскрупулна търсачка на удоволствия, тласната до оргия от убийствена страст“.

С наближаването на датата на екзекуцията New York Daily News замисля безпрецедентен ход, за да засенчи конкуренцията: да публикува кадър на Рут Снайдър директно от електрическия стол. Задачата обаче изглежда почти невъзможна.

Пред вестника стоят две основни пречки: камерите са строго забранени в смъртната камера на затвора Синг Синг, а охраната познава лицата на всички нюйоркски репортери. Поради тази причина изданието дискретно наема фотографа Том Хауърд от Чикаго.

В деня на екзекуцията – 12 януари 1928 г. – Хауърд влиза в сградата на Синг Синг заедно с група от около двадесет свидетели. Надзирателите не подозират нищо и пропускат репортера, без да забележат скрития на глезена му фотоапарат.

Снайдър е въведена в екзекуционната зала точно в 23:00 часа. Докато плаче и се моли, тя е привързана към стола пред очите на 24 официални свидетели. В 23:01 ч. по тялото ѝ е пуснат електрически ток.

В 23:04 ч. тялото на Рут Снайдър замръзва. Лекарят извършва преглед и официално съобщава: „Обявявам тази жена за мъртва“.

Докато цялото внимание е насочено към екзекуцията, никой не забелязва как Хауърд натиска спусъка на скрития фотоапарат.

Кадърът, който промени правилата в пресата

На следващата сутрин New York Daily News излиза с историческата снимка на първа страница под огромния заглавен надпис: „МЪРТВА!“.

Тиражът на вестника се разпродава за броени минути.

За рискования си кадър Хауърд получава хонорар от 100 долара (около 2000 долара днес). Снимката му предизвиква огромен скандал. Въпреки че първата екзекуция на електрически стол в САЩ се е състояла четири десетилетия по-рано, Снайдър става първият човек, заснет в самия момент на смъртта си. Оттогава до днес подобен кадър никога повече не е правен – въпреки че нейният съучастник Грей е екзекутиран в същата вечер броени минути по-късно.

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Публикуването на кадъра предизвиква остри дебати. Фотографията показва суровата реалност на електрическия стол в най-ужасяващи детайли и превръща смъртта на един човек в евтина сензация. Обществото е раздвоено относно етичността на това да се показва човешко същество в последните му земни мигове, независимо от тежестта на извършеното престъпление.

След този случай в продължение на десетилетия всеки свидетел на екзекуция в САЩ е подлаган на щателен обиск, преди да бъде допуснат в залата – с специален фокус върху крачолите на панталоните.