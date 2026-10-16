Станаха ясни победителите в тазгодишното издание на кампанията „Хижа на годината“

Х ижа „Белмекен“, хижа „Партизанска песен“, хижа „Македония“ и хижа „Вихрен“ са сред победителите в тазгодишното издание на кампанията „Хижа на годината“. Общо 46 188 гласа определиха отличените в деветте конкурсни категории.

Инициативата се организира за четвърта поредна година от приключенската медия „360 градуса“ в партньорство с Българския туристически съюз. Гласуването се проведе от 15 май до 30 септември, а церемонията по награждаването събра близо 300 гости.

В категорията за най-добра хижа или заслон, обслужван без помощта на моторни превозни средства, победител е хижа „Белмекен“. На второ място се класира хижа „Иван Вазов“, а на трето - хижа „Ехо“.

Хижа „Партизанска песен“ спечели отличието за най-добра хижа или заслон, обслужван с лек автомобил. След нея се наредиха хижа „Малка Юрта“ и хижа „Бузлуджа“.

В категорията за обекти, обслужвани с високопроходим автомобил или лифт, първото място зае хижа „Македония“. Втори е заслон „Спано поле“, а трета - хижа „Мальовица“.

За най-чиста и спретната хижа или заслон беше отличена хижа „Балканити“. Втора се класира хижа „Фенера“, а трета - хижа „Партизанска песен“.

Хижа „Септември“ спечели за втора поредна година приза за най-природосъобразни практики. След нея се наредиха хижа „Ехо“ и хижа „Вихрен“.

В категорията „Най-добра кухня“ победител е хижа „Вихрен“. Второто място зае хижа „Бузлуджа“, а третото - заслон „Спано поле“.

Наградата за „Рестарт на хижа/заслон“ отиде при хижа „Синаница“. Категорията отличава обекти, които са подобрили значително условията за туристите или са получили нов живот благодарение на усилията на стопаните си. Второ място зае хижа „Христо Смирненски“, а трето - хижа „Вихрен“.

За най-добър заслон, нестопанисван на място, беше избран заслон „Кончето“. След него в класирането са заслон „Страшното езеро“ и заслон „Велийца“.

В категорията „Хижар за пример“ първото място спечели Гергана Кючукова, хижарка на заслон „Спано поле“. Втори е Димитър Груйчев от хижа „Македония“, а трети - Валентин Ангелов, стопанин на заслон „Ботев“. Отличието е за хората, които с постоянство и отдаденост създават гостоприемна среда за планинарите.

На церемонията бяха обявени и победителите в четирите грантови програми за 2026 г., които осигуряват материална подкрепа за конкретни нужди на планинските обекти.

В програмата „Добре дошъл в планината“ са отличени хижите „Бонсови поляни“, „Беласица“ и „Христо Смирненски“. Те ще получат пособия за работа с деца и подкрепа за организирането на демонстрационни лагери.

В програмата за маркиране и облагородяване на туристически маршрути победител е хижа „Чумерна“, следвана от хижа „Рибни езера“ и хижа „Тъжа“.

В новата инициатива „Светли дни за хижите“, която осигурява ваучери за ефективно осветително оборудване, първа е хижа „Ехо“. Второто място заема хижа „Скакавица“, а третото - хижа „Рай“.

В програмата „Енергиен запас за хижите“ победител е хижа „Синаница“, следвана от хижа „Ехо“ и хижа „Белмекен“.

През 2026 г. в рамките на кампанията са реализирани 56 акции в подкрепа на 38 хижи и заслони, а стойността на предоставената подкрепа надхвърля 85 000 евро.

Сред реализираните проекти са обновяването на две туристически спални в хижа „Васил Левски“, изграждането на система за енергийна независимост в заслон „Тевно езеро“ и предоставянето на бои, лакове и грундове за обновяването на 15 хижи и заслони.

В рамките на инициативата „Вело хижите на България“ пет хижи вече разполагат с оборудвани точки за обслужване на велосипеди. Проектът включва и над 1100 км описани веломаршрути, достъпни чрез специална онлайн платформа.

През годината са организирани и доброволчески акции в подкрепа на хижите „Иван Вазов“, „Васил Левски“, „Пробойница“ и „Композиторите“. Осъществени са и дейности за намаляване на отпадъците в планината, включително поставяне на преси за компресиране в 32 хижи и изнасяне на над три тона отпадъци от хижа „Иван Вазов“.

От създаването си през 2023 г. кампанията „Хижа на годината“ е подкрепила под различна форма над 60 хижи и заслони в България. Общата стойност на оказаната помощ надхвърля 200 000 евро. През 2027 г. инициативата ще се проведе за пети, юбилеен път. Целта ѝ остава да насърчава грижата за българските хижи и заслони, да подкрепя хората, които ги стопанисват, и да подобрява условията за туристите.