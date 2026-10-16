Спор в парламента за рециклирането: Ще доведат ли промените до по-ниски цени?

П редложените промени в Закона за управление на отпадъците предизвикаха спор в Народното събрание. Според вносителите измененията трябва да създадат условия за повече конкуренция между фирмите за рециклиране и преработка, което би могло да допринесе и за по-ниски цени на стоките в магазините.
До пет пъти по-ниски продуктови такси за електроника, таксата за автомобилите отпада
Първоначалният законопроект беше внесен от „Демократична България“, а впоследствие текстовете бяха преработени от управляващите.
От „Прогресивна България“ защитиха измененията с аргумента, че ще подобрят прозрачността и контрола в сектора.
„Това е истински пробив в управлението на отпадъците. Промените са революционни. Създаваме условия за по-голяма прозрачност и засилен контрол, както и за по-ефективна конкуренция и предпоставка за по-ниски цени“, заяви Стефан Сабрутев.
Текстовете предвиждат организациите по оползотворяване на отпадъците да преминат от разрешителен към регистрационен режим. Според вносителите е важно да има и контрол върху дейността им, включително върху финансовите потоци и спазването на екологичните изисквания.
- Опозицията критикува преработените текстове
От „Демократична България“ възразиха срещу промените в първоначалните предложения. Божидар Божанов заяви, че прекомерната административна намеса може да ограничи конкуренцията.
„Конкуренцията се гарантира с ограничена административна намеса. Когато от Министерството на околната среда и водите могат да ти отказват при неясни основания, това намалява конкуренцията и не е същото като контрола“, коментира той.
Татяна Султанова от „Продължаваме Промяната“ също разкритикува действията на мнозинството.
„Това, което правите, е преразказ на съществуващи текстове. Не чувате и отхвърлихте всички предложения на вносителите“, заяви тя, цитирана от NOVA.
В отговор Сабрутев посочи, че управляващите са премахнали текстове, които според него обслужват лобистки интереси.
Критики отправиха и от „Възраждане“. „Контрол е необходим, за съжаление не е предвиден в законопроекта“, заяви Петър Петров.
- Отпада предложението за продуктовата такса за автомобилите
Първоначалният законопроект предвиждаше и отпадане на продуктовата такса за автомобилите. Тази част от предложенията обаче беше отхвърлена в парламентарната комисия във вторник.
Сред останалите предвидени промени са по-ясно проследяване на движението на отпадъците и по-строг контрол върху финансовите потоци, таксите и банковите гаранции.