България

Спор в парламента за рециклирането: Ще доведат ли промените до по-ниски цени?

Промените в Закона за управление на отпадъците предвиждат по-голяма конкуренция между фирмите и промяна в режима за организациите по оползотворяване на отпадъци. От ДБ критикуваха преработените текстове, а управляващите заявиха, че целта е по-голяма прозрачност и контрол

Василена Василева Василена Василева

16 октомври 2026, 13:07
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П редложените промени в Закона за управление на отпадъците предизвикаха спор в Народното събрание. Според вносителите измененията трябва да създадат условия за повече конкуренция между фирмите за рециклиране и преработка, което би могло да допринесе и за по-ниски цени на стоките в магазините.

До пет пъти по-ниски продуктови такси за електроника, таксата за автомобилите отпада

Първоначалният законопроект беше внесен от „Демократична България“, а впоследствие текстовете бяха преработени от управляващите.

От „Прогресивна България“ защитиха измененията с аргумента, че ще подобрят прозрачността и контрола в сектора.

„Това е истински пробив в управлението на отпадъците. Промените са революционни. Създаваме условия за по-голяма прозрачност и засилен контрол, както и за по-ефективна конкуренция и предпоставка за по-ниски цени“, заяви Стефан Сабрутев.

Текстовете предвиждат организациите по оползотворяване на отпадъците да преминат от разрешителен към регистрационен режим. Според вносителите е важно да има и контрол върху дейността им, включително върху финансовите потоци и спазването на екологичните изисквания.

  • Опозицията критикува преработените текстове

От „Демократична България“ възразиха срещу промените в първоначалните предложения. Божидар Божанов заяви, че прекомерната административна намеса може да ограничи конкуренцията.

„Конкуренцията се гарантира с ограничена административна намеса. Когато от Министерството на околната среда и водите могат да ти отказват при неясни основания, това намалява конкуренцията и не е същото като контрола“, коментира той.

Татяна Султанова от „Продължаваме Промяната“ също разкритикува действията на мнозинството.

„Това, което правите, е преразказ на съществуващи текстове. Не чувате и отхвърлихте всички предложения на вносителите“, заяви тя, цитирана от NOVA.

В отговор Сабрутев посочи, че управляващите са премахнали текстове, които според него обслужват лобистки интереси.

Критики отправиха и от „Възраждане“. „Контрол е необходим, за съжаление не е предвиден в законопроекта“, заяви Петър Петров.

  • Отпада предложението за продуктовата такса за автомобилите

Първоначалният законопроект предвиждаше и отпадане на продуктовата такса за автомобилите. Тази част от предложенията обаче беше отхвърлена в парламентарната комисия във вторник.

Сред останалите предвидени промени са по-ясно проследяване на движението на отпадъците и по-строг контрол върху финансовите потоци, таксите и банковите гаранции.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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